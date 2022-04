Lừa chạy án, cựu cảnh sát lĩnh 6 năm tù

TP HCMPhạm Quang Tiến, 56 tuổi, bị phạt 6 năm tù vì khi còn làm cán bộ công an đã nhận 320 triệu đồng để "chạy án” trong vụ trộm.

Ngày 19/4, ông Tiến bị TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Thị Diệu Trang, 52 tuổi, lĩnh 4 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ; Nguyễn Vũ Thanh Thủy, 48 tuổi, và Nguyễn Long, 41 tuổi, nhận 3 năm tù treo về tội Đưa hối lộ.

Theo HĐXX, Tiến không có chức năng xử lý vụ án nhưng nhận tiền để giúp nghi phạm không bị bắt - đây là cơ sở xác định bị cáo phạm tội. Tuy nhiên, tòa ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng mức án dưới khung hình phạt (7-15 năm tù).

Trước đó, nói lời sau cùng, Tiến thừa nhận sai, cho biết có thời gian dài công tác trong ngành công an và đạt nhiều thành tích... nên xin HĐXX xem xét mức án phù hợp.

Bị cáo Tiến tại tòa ngày 19/4. Ảnh: Thảo Mi

Bản án xác định, năm 2018, Nguyễn Duy, 33 tuổi, bị Công an quận Tân Phú truy bắt do liên quan đến vụ trộm, nên nhờ mẹ nuôi Trần Thị Diệu Trang tìm người lo thoát tội. Bà Trang nhờ Phạm Quang Tiến (bạn của em gái, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM) nhờ giúp đỡ. Tiến đồng ý, báo giá hơn 300 triệu đồng.

Tháng 11/2018, Thủy, Long (chị và anh của Duy) hai lần đến khách sạn của bà Trang tại quận Bình Tân đưa tổng cộng 320 triệu đồng. Bà Trang gói tiền vào tờ báo đưa cho Long, cùng đến quán cà phê tại quận 10 gặp Tiến. Long trực tiếp nhờ Tiến giúp Duy và đưa gói tiền cho cán bộ công an. Tuy nhiên, hơn một tuần sau Nguyễn Duy vẫn bị bắt, nên Thủy và Long tố cáo hành vi của Tiến.

Quá trình điều tra, Tiến khai, lúc đầu đã từ chối bà Trang nhưng người này năn nỉ quá nên đã trao đổi với một cán bộ VKSND TP HCM nhờ giúp. Tiến cầm tiền đến giao cho kiểm sát viên ở vườn hoa bên hông trụ sở cơ quan ông này. Để làm bằng chứng, Tiến đã gọi điện thoại cho ông này nói về việc nhận và giao tiền đồng thời ghi âm toàn bộ cuộc gọi.

Kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định, "mẫu tiếng nói ghi âm chất lượng kém, không đủ điều kiện để tiến hành giám định". Tiến cũng không cung cấp được chứng cứ, tài liệu nào khác, trong khi kiểm sát viên không thừa nhận việc nhận tiền, nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý người này.

Cuối năm 2020, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt Tiến 8 năm tù; Trang lĩnh 4 năm 6 tháng; Thủy và Long bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Giữa năm ngoái, TAND Cấp cao tại TP HCM hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại do có dấu hiệu "bỏ lọt tội phạm" khi chưa làm rõ vai trò của kiểm sát viên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm không có căn cứ xử lý kiểm sát viên.

Thảo Mi