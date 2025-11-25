Lừa 'chạy' án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Nghệ AnHoàng Hiệp cùng 3 đồng phạm nói dối quen nhiều người làm lớn, hứa "chạy" án treo cho một bị can buôn bán động vật hoang dã, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bản án chiều 24/11 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hiệp (35 tuổi) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Phạm Ngọc Minh (41 tuổi) lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Phạm Duy Vương (42 tuổi) và Võ Thanh Danh (49 tuổi) nhận 2-3 năm tù treo về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, Hiệp và chị Loan, trú xã Đức Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu) quen nhau từ nhiều năm trước. Năm 2023, khi chồng, em trai và anh của Loan bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, thì Hiệp liên hệ với chị này, nói quen nhiều người làm lớn, cam kết sẽ lo cho 2 người án treo, người còn lại "giảm từ khoản 3 xuống khoản 1".

Bị cáo Hoàng Hiệp (đeo kính), cùng 3 đồng phạm tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Hiệp sau đó liên hệ với Phạm Ngọc Minh nhờ "chạy" án. Thông qua sự giới thiệu của anh này, Hiệp và chị Loan hẹn gặp Phạm Duy Vương - người khẳng định lo được việc, yêu cầu chi phí 3 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, chị Loan chuyển cho Hiệp 2,3 tỷ đồng. Hiệp chỉ chuyển cho Vương 1,4 tỷ đồng, còn lại tiêu xài hết. Gần đến ngày xét xử, chưa thấy Vương giúp được gì nên Hiệp đã đòi tiền và được trả lại hơn 1 tỷ đồng.

Nhận tiền, Hiệp tiếp tục chuyển cho Minh gần 300 triệu đồng, người này tiếp tục chuyển cho Danh 90 triệu đồng để lo lót.

Nhóm Hiệp tiêu hết số tiền trên, không liên hệ với người có thẩm quyền xét xử vụ án để "tác động" như cam kết. Khi người thân của chị Loan bị tuyên án từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù, Hiệp còn trấn an sẽ "chạy" ở phiên phúc thẩm, hướng dẫn làm đơn kháng cáo.

Tòa phúc thẩm sau đó vẫn tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo. Biết bị lừa, tháng 11/2024, chị Loan trình báo hành vi lừa đảo của Hiệp và đồng phạm tới Công an tỉnh Nghệ An.

Đức Hùng