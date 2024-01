Lừa 'chạy án' 600 triệu đồng

Nghệ AnNguyễn Tiến Dũng, 52 tuổi, nói dối có quan hệ với các cơ quan tố tụng, lừa "chạy án" cho một bị can, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Ngày 24/1, Dũng, ngụ Hà Nội, bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc, Dũng là lao động tự do nhưng khi gặp người thân của một bị can vụ án ma túy đã "nổ" có mối quan hệ thân thiết với các cơ quan tố tụng, có thể giúp chạy "trắng án" hoặc giảm nhẹ hình phạt. Tin lời, gia đình bị can đã đưa cho Dũng 600 triệu đồng làm chi phí lo lót.

Dũng lấy tiền tiêu xài hết, không nhờ ai can thiệp vụ án. Khi gia đình bị can đòi lại tiền, Dũng cắt đứt liên lạc.

Hồi giữa tháng một, từ tố cáo của nạn nhân, Dũng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, nghi ngờ Dũng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự.

Đức Hùng