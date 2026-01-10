Lửa bùng lên từ quả pháo nổ đốt mặt bé trai cháy đen

Bé trai 13 tuổi cùng bạn đốt quả pháo vừa mua qua mạng, pháo phát nổ và lửa bất ngờ bùng lên ập vào mặt bé gây bỏng nặng, cháy đen.

Quả pháo được cậu bé cùng nhóm bạn góp tiền mua qua mạng với giá khoảng 500.000 đồng. Khi xảy ra sự cố, bé được đưa vào bệnh viện ở Đồng Nai cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP HCM.

Ngày 10/1, bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng Khoa Bỏng Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi bỏng lửa độ 2, độ 3, tổn thương gần như toàn bộ khuôn mặt với diện tích khá rộng, theo dõi nguy cơ hoại tử da. Nếu tình trạng hoại tử da tiến triển, bệnh nhi có thể phải phẫu thuật cắt lọc và ghép da. Trường hợp không hoại tử sâu, trẻ sẽ được điều trị bảo tồn kết hợp vật lý trị liệu. Sau giai đoạn nguy kịch, bệnh nhi còn cần phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý.

"Khi vết bỏng lành, khuôn mặt khó có thể trở lại như ban đầu, trẻ có thể đối mặt với sẹo lồi, sẹo co rút và cảm giác ngứa kéo dài nhiều tháng", bác sĩ nói. Bỏng vùng mặt rất dễ gây co rút mí mắt, khóa môi, kéo lệch khóe miệng và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng cũng như thẩm mỹ.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Mỗi năm vào dịp Tết, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn liên quan đến pháo. Pháo tự chế cực kỳ nguy hiểm vì các hóa chất dễ cháy nổ không được kiểm soát. Bỏng do pháo tự chế thường gây tổn thương sâu, để lại sẹo co rút di chứng suốt đời. Sức ép của vụ nổ có thể làm nát bàn tay, mù mắt hoặc tổn thương nội sọ, để lại tật nguyền vĩnh viễn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng pháo nổ trái phép, đồng thời cần giải thích rõ nguy cơ tai nạn, di chứng và hậu quả lâu dài để trẻ nhận thức được mức độ nguy hiểm. Gia đình cần giám sát chặt chẽ việc trẻ sử dụng Internet, mua sắm trực tuyến, tránh trẻ tự tìm hiểu và mua nguyên liệu hoặc pháo tự chế về sử dụng.

Khi xảy ra tai nạn do pháo, cần nhanh chóng dập lửa, làm mát vết bỏng bằng nước sạch trong ít nhất 15-20 phút để giảm nhiệt độ và giảm đau. Dùng gạc sạch hoặc vải sạch che phủ nhẹ nhàng vết thương (không băng quá chặt). Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

Lê Phương