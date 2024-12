Lửa bịt đường thoát nạn duy nhất của nạn nhân vụ cháy quán hát

Hà NộiThấy lửa cháy ngùn ngụt ở lối ra vào duy nhất, nạn nhân hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh tầng 1 và lên tầng 2-3, nhưng 11 người vẫn tử vong.

Nằm điều trị tại Bệnh viện E, hai mắt đỏ hoe, toàn thân ám khói đen, ông Nguyễn Việt Cường, 56 tuổi, trú phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm run run nhớ lại thời khắc sinh tử. Khoảng 22h30 ngày 18/12, sau cuộc rượu, ông cùng ba người bạn tới quán cà phê hát cho nhau nghe số 258 đường Phạm Văn Đồng. Đây là địa chỉ quen thuộc nhóm hay đến mỗi khi liên hoan vì "giá rẻ, lành mạnh".

Ngôi nhà làm quán cao ba tầng, một tum, mặt tiền hơn 3 m, sâu 10 m, do một gia đình người ngoại tỉnh thuê hai năm nay để kinh doanh cà phê, dịch vụ hát cho nhau nghe ở tầng 1. Tầng 1 có hai lớp cửa, phía ngoài là cửa cuốn luôn mở khi có khách, phía trong là cửa kính được đóng kín, có khóa thủy lực đẩy ra vào.

Tầng 2 và 3 là nơi sinh hoạt của nhân viên. Quán có quầy pha chế đặt phía trong cùng, sát cầu thang đi lên tầng; có hai màn hình lớn treo hai bên tường. Trong quán có khoảng 5 bàn, 2 ghế sofa nhỏ, bố trí hai bên, ở giữa là lối đi chung, cũng là lối thoát hiểm duy nhất của người trong nhà.

Khách đến quán chủ yếu để xe máy trên vỉa hè phía trước cửa, được khóa lại bằng dây thép. Ôtô có thể để trước hoặc ở mảnh đất trống bên phải quán. Thường ngày, quán chỉ có vợ chủ nhà điều hành và hai nhân viên pha chế, bưng bê đồ uống.

Khi nhóm bạn ông Cường đến, quán đã có hơn chục khách. 5-6 xe máy và một ôtô dựng trên vỉa hè trước quán. "Nhóm tôi bước vào quán trong ánh sáng mờ mờ, chọn vị trí gần cửa ra vào. Lúc này 2-3 bàn đã có người đăng ký hát nên chúng tôi phải chờ", ông Cường nhớ lại.

Ngôi nhà ba tầng, một tum là quán cà phê hát cho nhau nghe. Ảnh: Gia Chính

Hoảng loạn tháo chạy

Đến 23h, sau 30 phút chờ đợi thì tới lượt ông Cường. Hát xong một bài, ông giật mình bởi tiếng bùm bùm ở ngoài cửa, nhìn ra thấy lửa đã cháy rừng rực. Khách cả nam lẫn nữ vùng dậy la hét, chạy toán loạn. Theo bản năng, ông Cường chạy ngược vào trong nhà, theo cầu thang bộ lên tầng 2.

"Cầu thang lúc này vẫn có điện, tôi và ba người nữa chạy lên đập vỡ kính tầng 2 để ra ban công cho thoáng. Tôi sau đó choáng ngã xuống sàn, nửa tỉnh nửa mê cho tới khi gặp làn nước cứu hỏa tạt vào mới tỉnh hẳn", ông Cường nhớ lại.

Ngồi cùng bàn với 4 người khác còn có anh Vũ Văn Thanh. Khi lửa bùng lên, cả nhóm hoảng loạn, mỗi người chạy một hướng. Thấy lửa ngùn ngụt, bịt mất lối thoát ra ngoài nên anh Thanh cùng vài người chạy lên tầng 2, nơi lửa bén chưa nhiều nhưng khói đen đặc gây tức ngực, khó thở.

"Điện mất, tối om, mình cứ chạy, thấy chỗ nào có đường thì chạy cho đến khi kiệt sức vì ngạt khói thì gặp được vòi nước cứu hỏa", anh Thanh nhớ lại. Dần hồi sức, anh cởi áo khoác rồi cứ đứng cho nước xả vào người đến khi tỉnh hẳn. Người đàn ông sau đó được xe nâng cứu hỏa đưa xuống đất. Nằm điều trị tại Bệnh viện E vì bỏng nhẹ, ngạt khói lâu, người đàn ông mãi trăn trở "mấy bạn đi cùng không biết có thoát được không?".

Cứu nạn nhân kẹt trong quán hát cháy trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Huy Mạnh

Khoảng 23h15, hơn 10 phút sau khi lửa bùng lên, Công an quận Bắc Từ Liêm điều ba xe chữa cháy, xe thang tới hiện trường. Lúc này lửa đã lan ra khắp tầng 1, cháy lan sang cửa hàng máy móc nông nghiệp, công nghiệp cao một tầng, một tum nằm kế bên.

Nhận định tình hình nghiêm trọng, nhiều người mắc kẹt, Trung tâm Chỉ huy công an thành phố huy động thêm lực lượng ứng cứu, tổng cộng khoảng 10 xe chữa cháy, 10 xe cứu thương của y tế và đội cứu hộ tình nguyện FAS Angle. Xe cứu hỏa từ các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ hú còi, rầm rầm chạy đến đường Phạm Văn Đồng, phá tan không gian tĩnh lặng của đêm đông.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chia làm ba mũi. Một mũi xịt nước dập lửa từ phía dưới đường Phạm Văn Đông lên, từ trên cầu vượt nằm đối diện quán hát xuống. Một nhóm leo lên biển quảng cáo cửa hàng kế bên phá tôn để phun nước vào bên trong. Nhóm còn lại dùng thang nâng lên tầng 2, sau đó phá rào sắt ban công cứu người.

Nạn nhân vụ cháy: 'Thấy may mắn khi cái chết đang cận kề' Nạn nhân sống sót vụ cháy: 'Mọi người chạy trong hoảng loạn'. Video: Anh Phú - Huy Mạnh

Mò mẫm tìm nạn nhân

Đến 23h40, hỏa hoạn được khống chế, nhưng khói vẫn tỏa ra nghi ngút. Cảnh sát và đội cứu hộ tình nguyện mặc đồ bảo hộ tiếp cận vào sâu bên trong ngôi nhà. 10 thành viên FAS Angel và ba xe cứu thương chia làm hai. Một nhóm trong đó có Hoàng Gia Bảo theo chân lính cứu hỏa vào trong đưa thi thể nạn nhân xấu số ra ngoài. Nhóm còn lại trực sẵn ở xe cứu thương, đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Bảo được phân công tìm kiếm nạn nhân ở tầng 2 và 3. Qua ánh sáng từ đèn pin, anh thấy mọi thứ trong nhà ngổn ngang, cháy rụi. Không khí đặc quánh mùi khói khét, hơi nóng tỏa ra hầm hập. Lan can gỗ cầu thang cháy biến dạng, phần gạch bị nung nóng, vỡ vụn mỗi khi bước lên. Theo kinh nghiệm từ các vụ cứu nạn cứu hộ trước, Bảo tìm kiếm trong nhà vệ sinh tầng 2 trước.

Tại đây, anh phát hiện một thi thể gần như cháy đen; lên tới chiếu nghỉ tầng 3 thêm một thi thể nữa. "Mọi thứ tối om, mình gần như làm theo phản xạ, tìm kiếm bằng cách khua khoắng", Bảo nói.

Cảnh sát và đội tình nguyện đã tìm được 11 thi thể, trong đó 8 người được phát hiện ở tầng 1, nơi lửa cháy mạnh nhất. Riêng nhà vệ sinh tầng 1 có tới 5 thi thể nằm đè lên nhau. 3 người còn lại được tìm thấy trên cầu thang dẫn lên tầng 2, toilet tầng 2 và chiếu nghỉ tầng 3.

Các thi thể được quấn chăn kín đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu

Mâu thuẫn cá nhân dẫn đến phóng hỏa

Sau chỉ đạo ngay tại hiện trường của Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Giám đốc công an thành phố Nguyễn Hải Trung, việc điều tra nguyên nhân cháy được tiến hành khẩn trương. Đến 3h ngày 19/12, Công an thành phố công bố hỏa hoạn do phóng hỏa. Nghi phạm là Cao Văn Hùng, 51 tuổi, thường trú tại phường Cổ Nhuế, hiện sinh sống tại huyện Đông Anh.

Hùng đến quán hát uống bia một mình từ hơn 21h ngày 18/12 và xảy ra mâu thuẫn với nhóm 7 khách. Hai bên ra đường Phạm Văn Đồng giải quyết xích mích. Bị đánh đau, Hùng chạy đi mua một xô nhựa tại chợ Cổ Nhuế rồi đến cửa hàng trên đường Phan Bá Vành mua 150.000 đồng tiền xăng, sau đó bắt taxi quay trở lại quán hát để xả giận. Dừng xe cách quán khoảng 30 m, Hùng xách xô xăng, mở cửa kính hắt vào tầng 1 và đám xe đỗ trước cửa rồi châm lửa.

Hiện chính quyền chưa công bố danh tính, quê quán 11 nạn nhân tử vong. Bệnh viện E, nơi tiếp nhận 4/7 người được giải cứu, cho biết các nạn nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương và bỏng ngoài da.

Hai người thương tích nặng hơn được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, khó thở, nghi ngộ độc khí. Họ đang được kiểm tra để xác định có bỏng đường hô hấp hay không. Hai người còn lại điều trị tại khoa cấp cứu với tình trạng nhẹ hơn. Trong đó, một người bị bỏng nhẹ vùng mắt và một người xây xát ngoài da.

Một chiến sĩ bị thương nhẹ, xây xước ngoài da trong khi làm nhiệm vụ tại hiện trường, được đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu và xuất viện ngay trong đêm.

Hàng xóm của quán cháy nhìn thấy người kêu cứu nhưng lửa to nên bất lực Khoảnh khắc nghi phạm mang xăng đốt quán hát làm 11 người chết. Video: Huy Mạnh

Sáng nay, Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh đã tới kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả và vào viện thăm hỏi nạn nhân vụ cháy. Ông Long yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để răn đe; dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, hỗ trợ kịp thời vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn để sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện chia buồn tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Cùng với yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, Thủ tướng giao Bộ Công an tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm phát sinh do mâu thuẫn.

Năm 2024 Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Trước đó ngày 24/5, hai ngôi nhà trên khu đất sâu trong ngõ phố Trung Kính, quận Cầu Giấy bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng 24/5 làm 14 người chết, 6 người bị thương.

Gia Chính - Phạm Chiểu - Hoàng Phương