Lửa bao trùm cụm chung cư ở Hong Kong, 4 người chết

Ít nhất 4 người thiệt mạng khi ngọn lửa bùng lên rồi theo hệ thống giàn giáo lan ra ba tòa chung cư đang sửa chữa ở đặc khu Hong Kong.

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ nhận tin báo về vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Đại Bộ, phía bắc đặc khu hành chính lúc 14h51 (13h51 giờ Hà Nội). Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ, khoảng 4.000 cư dân. Một số tòa đang có giàn giáo tre bao quanh ở mặt ngoài.

Vụ hỏa hoạn được nâng lên báo động Số 4 lúc 15h34 và lên Số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu, lúc 18h52. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lửa lan theo giàn giáo, bao trùm nhiều tầng tại ba tòa nhà, tạo ra cột khói đen lớn bốc lên.

Lửa bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hong Kong, 4 người chết Lửa và khói bao trùm các tòa chung cư ở khu phức hợp Wang Fuk Court, Hong Kong. Video: AFP

"Tính đến 17h, vụ hỏa hoạn làm 4 người thiệt mạng, hai người nguy kịch và một người trong tình trạng ổn định", AFP dẫn lời một đại diện từ Sở Thông tin Hong Kong.

Truyền thông Hong Kong đưa tin một người thiệt mạng là lính cứu hỏa và có cư dân mắc kẹt trong đám cháy. Giới chức Hong Kong đã phong tỏa tuyến cao tốc gần hiện trường để phục vụ hoạt động cứu nạn. Hiện chưa rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Nhiều cư dân Wang Fuk Court bày tỏ bất bình khi ngọn lửa lan nhanh và đặt câu hỏi về cách ứng phó của lực lượng cứu hỏa.

"Khi có cháy rừng, họ triển khai trực thăng và thả bom nước. Tại sao họ không làm vậy trong trường hợp này? Sao họ lại để những tòa nhà khác cũng bốc cháy?", bà Poon, 60 tuổi, nói với SCMP. Bà cảm thấy thất vọng vì khu chung cư ngay gần sở cứu hỏa, tin rằng ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng, nhưng nó lại lan thêm.

Lửa và khói bốc lên tại các tòa nhà trong khu Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: AFP

Cư dân họ Wong vội vã từ nơi làm việc trở về nhà sau khi biết tin. "Thật hỗn loạn. Chính quyền không có chỉ thị nào cả", ông chia sẻ.

Cư dân Kenny Tam, 45 tuổi, nói các tòa nhà đang được sửa chữa mặt ngoài và quá trình này đã kéo dài khoảng một năm. Một số người dân đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong khi làm việc suốt nhiều tháng.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)