Lửa bao trùm cửa hàng nội thất

Cần ThơCửa hàng kinh doanh vật liệu nội thất, xây dựng ở quận Ninh Kiều cháy ngùn ngụt, khói lửa bao trùm, thiêu rụi nhiều tài sản, ngày 20/4.

Khoảng 1h, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất bề rộng hơn 20 m mặt tiền đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, bốc cháy dữ dội. Khói lửa nhanh chóng bốc cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ cửa hàng lan sang các nhà bên cạnh. Nhiều người bên trong tiệm sau khi khống chế lửa bất thành đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cửa hàng nội thất đang cháy rạng sáng 20/4. Ảnh: Người dân cung cấp

Lực lượng chữa cháy được huy động gần 100 người gồm cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ, công an, quân sự phường, điều động 13 xe chữa chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng gần 50 công an phường, quân sự khống chế, dập tắt ngọn lửa lúc gần 3h.

Phía trước cửa hàng khi ngọn lửa được khống chế, rạng sáng 20/4. Ảnh: An Bình

Vụ cháy không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng rộng hàng trăm m2, thiệt hại ước tính khoảng hai tỷ đồng. Khung sắt, biển báo và trần cửa hàng đổ sập. Hai căn nhà liền kế bị cháy xém.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

An Bình