Lừa bán vé mời xem diễu binh với giá 2 triệu đồng

Hà NộiPhan Hạnh Thương bị cáo buộc nói dối được cho vé mời xem diễu binh, rao bán trên Facebook với giá 2 triệu đồng, qua đó lừa chiếm 135 triệu đồng.

Ngày 30/8, Công an Hà Nội thông báo tạm giữ hình sự với Thương, 32 tuổi, trú phường Phú Thượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh". ‎

Cơ quan điều tra xác định Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước để "kích hoạt vé".

Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

Phan Hạnh Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

‎Tính đến ngày 27/8, Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Song sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.‎‎

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Hà Nội cũng phát hiện một số cá nhân khác đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Nhà chức trách cho hay đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào.

Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.‎‎

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Hải Thư