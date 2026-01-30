Lừa bán phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giá 90 triệu đồng

Nghệ AnLương Thị Chiến cùng 4 đồng phạm dụ dỗ một phụ nữ gia cảnh khó khăn bằng lời hứa việc nhẹ lương cao, đưa ra nước ngoài bán làm vợ với giá 90 triệu đồng.

Ngày 30/1, Chiến, 47 tuổi; Nguyễn Văn Phỏng, 56 tuổi; Nguyễn Thị Dịu, 44 tuổi; Lương Thị Hoa, 57 tuổi; Lô Thị Nhân, 48 tuổi, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Mua bán người.

5 nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Thượng

Theo điều tra, đầu năm 2011, Chiến cùng 4 đồng phạm lập đường dây tìm kiếm những phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, việc làm không ổn định, có nhu cầu tìm việc, rồi lừa đưa sang nước ngoài bán làm vợ cho đàn ông bản địa.

Nhóm này tiếp cận một phụ nữ có gia cảnh khó khăn ở huyện Kỳ Sơn (cũ), dụ dỗ vượt biên, bán cho người đàn ông nước ngoài với giá 90 triệu đồng. Chiến đưa cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, số còn lại các nghi can chia nhau tiêu xài.

Ngày 29/1, sau nhiều năm điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã lần ra hành tung của 5 nghi phạm. Hiện nạn nhân đã được giải cứu, đưa về quê.

Đức Hùng