Lừa bạn 10 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Hà NộiNgô Văn Khánh, 30 tuổi, thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên làm giả hợp đồng mua bán đất, lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc nhưng tiếp tục mất trắng.

Ngày 18/11, Khánh bị TAND Hà Nội tuyên 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án xác định, Khánh kinh doanh bất động sản tự do. Tháng 4/2024, sau khi bán một lô đất lãi 2 tỷ đồng, bị cáo nạp toàn bộ số tiền này vào một trang web đầu tư tiền ảo và bị thua hết.

Muốn gỡ lại tiền, ngày 8/4/2024, Khánh gọi cho anh Nam (bạn học cùng lớp bất động sản) hỏi vay 4 tỷ đồng. Khánh nói dối cần tiền để rút sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng này chuyển sang ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn.

Do trước đó từng cho Khánh vay 8,6 tỷ đồng và được trả đủ cả gốc lẫn lãi chỉ sau 5 ngày, anh Nam tin tưởng chuyển khoản cho vay trong thời hạn một tuần. Nhận tiền, Khánh nạp toàn bộ vào sàn "Bizkub.net" và tiếp tục thua lỗ.

Hai ngày sau, Khánh tiếp tục hỏi vay anh Nam thêm 6 tỷ đồng với lý do rút sổ đỏ một mảnh đất khác để bán gấp. Để tạo lòng tin, Khánh tự soạn thảo một hợp đồng đặt cọc với giá bán lên tới gần 15 tỷ đồng, ký giả mạo chữ ký các bên rồi chụp ảnh gửi cho bạn.

Tin tưởng, anh Nam chuyển tiếp 6 tỷ đồng. Số tiền này cũng bị Khánh đầu tư vào tiền ảo và mất hết.

Đến hẹn trả nợ ngày 18/4/2024, Khánh thú nhận sự việc với anh Nam do mất khả năng thanh toán. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Cơ quan chức năng xác minh thửa đất trong hợp đồng giả mạo thuộc tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh này khẳng định đất đang do một hộ gia đình sử dụng, không có giao dịch chuyển nhượng. Những người có tên trong hợp đồng cũng xác nhận không ký kết giấy tờ gì.

Về hoạt động đầu tư tiền ảo, cơ quan điều tra đã yêu cầu Khánh đăng nhập tài khoản trên sàn Bizkub.net nhưng hệ thống đã ngừng hoạt động, không thu giữ được dữ liệu nên không đủ căn cứ xử lý hành vi đánh bạc.

Trước khi bị đưa ra xét xử, Khánh mới khắc phục được 140 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 9,8 tỷ đồng.

Hải Thư