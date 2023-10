Lừa 3,7 tỷ đồng làm dịch vụ chuyển đất rừng sang đất ở

Nghệ AnPhạm Thị Vân bị cáo buộc có thể chuyển đổi đất rừng sang đất ở, yêu cầu người phụ nữ ở huyện Nghĩa Đàn gửi 3,7 tỷ đồng làm chi phí lo lót.

Ngày 28/10, Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt giam Vân, 48 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Vân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, hồi tháng 8, thông qua môi giới, Vân liên lạc với chị Ngọc, 48 tuổi, nói có thể giúp gia đình chị này chuyển đổi hàng trăm mét vuông đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn trên địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, yêu cầu gửi 5 tỷ đồng làm chi phí.

Nhà chức trách cáo buộc, Vân sau đó nhận các hồ sơ liên quan, vài tuần sau gửi phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho chị Ngọc, nói đang hoàn tất thủ tục. Chuyển trước cho Vân 3,7 tỷ đồng nhưng không thấy giao bìa đỏ như cam kết, chị Ngọc kiểm tra thì thấy các tài liệu Vân giao là giả nên tố cáo tới cảnh sát.

Sau hơn hai tháng điều tra, Công an Nghệ An đã lần ra hành tung của Vân. Nghi can khai do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi lừa đảo trên.

Đức Hùng