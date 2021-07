Lừa 140 người đi Hàn Quốc

Hà NộiThân Thị Lý, 29 tuổi, lừa tuyển 140 người xuất khẩu sang Hàn Quốc làm việc theo diện bảo lãnh tôn giáo, chiếm đoạt 6,2 tỷ đồng.

Ngày 20/7, Lý, quê Bắc Giang, bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi can được tại ngoại, được áp dụng biện pháp ngăn chặn do đang nuôi con nhỏ.

Theo cảnh sát, đầu tháng 3/2020, Lý thành lập Công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu với nghề kinh doanh là cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước. Lý vay lãi một tỷ đồng để hoạt động nhưng đúng thời điểm Covid- 19 nên nợ chồng chất, lãi phát sinh ngày càng cao.

Lý thu tiền với danh nghĩa giám đốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Công ty của Lý không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài. Tuy nhiên, đầu tháng 6/2020, Lý cho rằng có thể đưa người lao động sang Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo (xin Visa D6). Nghi phạm đăng thông tin tuyển theo diện này với mục đích lừa thu tiền để dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Lý còn bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của người đi xuất khẩu lao động theo diện kết hôn với người Hàn Quốc và du học. Mỗi trường hợp Lý thu phí đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 3.000 USD (gần 70 triệu đồng).

Để tạo niềm tin với nạn nhân, Lý trực tiếp tư vấn, thu tiền, đưa đi khám sức khoẻ và đưa đến Đại sứ quán Hàn Quốc xin visa. Khi đến thời hạn, người lao động giục hỏi kết quả, chị ta thuê một người làm thư mời "cha xứ nhà thờ" Hàn Quốc giả và visa giả gửi cho nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Lý thừa nhận vì cần tiền nên đã phạm tội. Cảnh sát xác định, Lý đã lừa 140 lao động và chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.

Phạm Dự