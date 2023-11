Lũ tràn về TP Huế

Thừa Thiên - HuếTối 14/11, mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn tràn qua Đập Đá ở trung tâm TP Huế khiến hàng loạt tuyến phố, khu dân cư bị ngập.

Hơn 22h, mưa xối xả, nước lũ lên nhanh, tràn qua Đập Đá. Cảnh sát đã rào chắn, túc trực hai đầu không cho người và phương tiện qua lại.

Hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Huế như Bà Triệu, Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Công Trứ, Phan Chu Trinh... ngập 0,3-0,5 m. Nhiều chủ ôtô trên đường Tố Hữu và khu chung cư Xuân Phú phải gọi xe cứu hộ đến giải cứu.

Nước lũ tràn qua Đập Đá đêm 14/11. Ảnh: Võ Thạnh

Nước lũ tràn vào nhà dân dọc các sông Hương, An Cựu, Như Ý, gây ngập 0,5-0,7 m. Hơn 1.000 hộ dân ở Cồn Hền, phường Vỹ Dạ nằm giữa sông Hương cũng ngập 0,5 m. Phố cổ Bao Vinh, phường Hương Vinh, đang bị nước tràn vào.

Chị Trần Thị My Ni, 33 tuổi, ở đường Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, cho biết đã nhận thông báo hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương xả nước về hạ du do mưa lớn, song không nghĩ lũ lên nhanh thế, vợ chồng trở tay không kịp.

"Buổi chiều, thấy trời không mưa, nước lũ ở sông cũng lên chậm nên chủ quan không dọn hàng tránh ngập. Mới vài tiếng mà nước đã ngập đường, tràn vào cửa hàng", chị My Ni nói.

Ôtô bị ngập do nước lũ tràn vào ở khu vực Kiểm Huệ. Ảnh: Vạn An

Đài Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông trên cao, trong 24 giờ qua, Thừa Thiên Huế mưa rất to. Lượng mưa tại Hương Sơn tới 910 mm, Thượng Quảng 870 mm, Thượng Lộ 815 mm, Thượng Nhật 790 mm, Bạch Mã 790 mm.

Dự báo, trời tiếp tục mưa to, lũ các sông lên nhanh, sông Hương đạt 4 m, vượt báo động 3 là 0,5 m (xấp xỉ đỉnh lũ năm 2022); sông Bồ lên 3,65 m, trên báo động 2 là 0,65 m; sông Truồi lên 3 m.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày mai để tránh lũ.

Ngoài Thừa Thiên Huế, trước đó Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng mưa lớn, gây ngập cục bộ, sạt lở một số tuyến đường.

Võ Thạnh