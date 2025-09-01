Lũ tràn vào xóm làng ngoại thành Hà Nội

Con đường chính trong làng chạy dọc các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ có nhiều điểm ngập sâu hơn nửa mét, xe máy không thể di chuyển.

Tại xóm Đồng Gạch, thôn Nhân Lý, nhiều đoạn đã ngập sâu hơn 80 cm, cách di chuyển duy nhất là chèo xuồng.