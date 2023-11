Lũ rút ở miền Trung

24 giờ qua, tâm lũ Hà Tĩnh nước đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và công sở, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi hầu như không mưa.

Tại Hà Tĩnh, sáng nay trời hửng nắng, nước rút gần hết ở trong nhà và các công sở, để lại các lớp bùn non trên tường và mặt đất. Bên ngoài, đường chính đi qua một số vùng trũng ở huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê còn ngập khoảng nửa mét, gây chia cắt cục bộ.

Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chùi rửa các vật dụng sinh hoạt ngấm bùn. Tại các trường mầm non, công sở, nhà văn hóa, cán bộ địa phương, bộ đội, giáo viên và phụ huynh đang tẩy sạch đường sá.

Bộ đội, giáo viên dọn bùn tại trường Mầm non xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, sáng 1/11. Ảnh: Đức Hùng

Hai hôm trước, 860 hộ dân ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc bị ngập 0,5-1 m do mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về. Hai người chết, một người mất tích do lũ cuốn.

Đập Tắt tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê xói lở thân đập rộng 7 m, dài 15 m, sâu xuống 4 m. Hàng trăm mét đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang sạt lở làm gián đoạn tàu, đến 17h ngày 31/10 đã thông tuyến.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi chưa ghi nhận ngập lụt ở khu dân cư, chỉ ngập đường sá và cầu tràn, xói lở quốc lộ, đến hôm nay cơ bản khắc phục xong. Riêng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có 2 căn nhà hư hỏng do sạt lở taluy phía sau, người dân đã kịp thời đi đến nơi an toàn tránh trú.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông trên cao, ngày 28-31/10 miền Trung mưa vừa, mưa to, tâm mưa là Hà Tĩnh. Thống kê của cơ quan khí tượng, một số nơi mưa đặc biệt lớn, như: Hương Vĩnh 600 mm, Hương Khê 570 mm, Đức Hương 280 mm.

Nước lũ bủa vây đường liên xã và khu dân cư ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chiều 31/10. Ảnh: Đức Hùng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo hôm nay và ngày mai, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định mưa phổ biến 70-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Đức Hùng