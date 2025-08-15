Lũ quét phá hủy ngôi làng ở Ấn Độ, ít nhất 56 người chết

Nước lũ mang theo bùn đất quét qua ngôi làng ở khu vực Kashmir lúc rạng sáng, khiến 56 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Dòng nước bùn tràn vào làng Chositi ở huyện Kishtwar thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào khoảng 1hh30 ngày 14/8, sau khi một mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực. Ngôi làng này nằm trên tuyến hành hương nhộn nhịp tới ngôi đền Machail Mata nổi tiếng trên dãy Himalaya.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nước lũ quét qua, cuốn trôi xe hơi, phá hủy nhà cửa trong làng, các tuyến đường ngập trong bùn nhão.

Các đội cứu hộ và quân đội đã nhanh chóng được điều động để ứng phó với trận lũ, theo Ramesh Kumar, ủy viên hội đồng huyện Kishtwar.

Hiện trường sau trận lũ quét ở Kishtwar, vùng Kashmir, Ấn Độ ngày 14/8. Ảnh: AFP

AFP dẫn lời Mohammad Irshad, quan chức cấp cao về quản lý thảm họa Ấn Độ, cho hay ít nhất 56 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường trước khi nỗ lực cứu hộ phải tạm dừng đêm qua. Irshad thêm rằng khoảng 80 người được báo cáo mất tích và 300 người được cứu sống, trong đó khoảng 50 người bị thương nặng.

Reuters cho hay dòng nước lũ đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng, điểm dừng chân của người hành hương đến đền Machail Mata, cùng nhiều ngôi nhà khác trong làng.

Giới chức địa phương cho hay vào thời điểm lũ quét qua, bếp ăn cộng đồng đó có hơn 100 người hành hương đang trú chân. Số người thiệt mạng có thể tăng thêm, bởi nhiều người nhiều khả năng đang bị chôn vùi dưới bùn đất.

Đây là thảm họa lũ lụt lớn thứ hai của Ấn Độ trong tháng này. Trận lũ ngày 5/8 đã tàn phá thị trấn Dharali ở bang Uttarakhand, với số người chết có thể lên tới hơn 70.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)