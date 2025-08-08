10 người thiệt mạng, 33 người mất tích do lũ quét ở tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo dốc hết sức cứu nạn.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết mưa lớn không ngớt từ ngày 7/8 đã gây ra lũ quét tại tỉnh Cam Túc ở tây bắc nước này, khiến 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích tính đến chiều nay. Giới chức địa phương trước đó ban bố cảnh báo khẩn cấp cấp độ cao nhất về lũ quét trong đêm.

Mưa lớn đã khiến 4.000 cư dân sống tại khu vực núi Hưng Long bị mắc kẹt và làm rác thải tràn ra đường. Ba người mất tích sau trận lở bùn xảy ra ở một ngôi làng.

Video và hình ảnh do truyền thông Trung Quốc đăng cho thấy hàng chục nhân viên cứu hộ cứu nạn bám vào dây thừng để vượt qua dòng nước bùn, đường sá bị phủ đầy bùn và đá lớn. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa ở một số địa điểm, trong đó có khu vực gần sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc.

Lũ quét ở tây bắc Trung Quốc, 10 người chết Lực lượng cứu hộ cứu nạn bám vào dây để vượt qua dòng nước bùn ở tỉnh Cam Túc trong video đăng ngày 8/8. Video: CCTV

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh "nỗ lực hết sức" để giải cứu những người mất tích. Do "điều kiện thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy ra", ông Tập yêu cầu mọi vùng miền phải "kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan" và tăng cường nỗ lực phát hiện rủi ro.

Giới chức Trung Quốc cho biết đang phân bổ 100 triệu NDT (14 triệu USD) cho hoạt động cứu trợ thiên tai ở tỉnh Cam Túc.

Trong khi đó, miền nam Trung Quốc cũng đã hứng chịu những trận mưa lớn trong tuần này, gây ngập lụt các khu dân cư và khiến hàng chục nghìn người trên khắp tỉnh Quảng Đông phải đi sơ tán. CCTV hôm nay biết toàn bộ 7 người mất tích sau một trận lở đất ở tỉnh này đều đã thiệt mạng.

Bắc Kinh cũng đã phân bổ 100 triệu NDT cho công tác cứu hộ cứu nạn tại đây.

Thiên tai thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là mùa hè, thời điểm một số khu vực hứng mưa như trút nước còn một số vùng phải chịu cảnh nắng nóng gay gắt.

Người dân lau rửa đồ đạc sau khi mưa tạnh tại tỉnh Quảng Đông hôm 8/8. Ảnh: AFP

44 người chết do mưa lớn ở phía bắc Bắc Kinh vào tháng trước, trong đó các vùng quê ở ngoại ô là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tám người khác thiệt mạng do lở đất tại một ngôi làng ở Hà Bắc, tỉnh bao quanh thủ đô.

Giới khoa học cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, khi Trái Đất tiếp tục nóng lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, song cũng là cường quốc về năng lượng tái tạo với mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2060.

Phạm Giang (Theo AFP, CCTV)