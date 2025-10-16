Lũ ống làm chết 45 tấn cá tầm ở Măng Đen

Quảng NgãiMưa lớn kéo dài gây lũ ống tại thôn Đăk Tăng, khiến cá tầm của hai hộ chết hàng loạt, thiệt hại ước tính hơn 7,7 tỷ đồng.

Chiều 16/10, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết sau hai ngày mưa lớn, nước lũ làm trôi, đứt và vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm của ông Trần Văn Sự và ông Trần Thanh Bình, hai hộ nuôi cá tầm quy mô lớn ở địa phương.

Tại trại cá của ông Bình, khoảng 15 tấn cá tầm, nặng trung bình 2–3 kg/con, bị chết. Tổng thiệt hại ước khoảng 2,5 tỷ đồng, gồm 2,2 tỷ đồng tiền cá và 300 triệu đồng chi phí sửa chữa đường ống dẫn nước.

Người dân vớt cá từ bể nuôi chất thành đống. Ảnh người dân cung cấp

Bể nuôi của ông Trần Văn Sự bị thiệt hại nặng hơn, với khoảng 30 tấn cá chết, trị giá khoảng 5,2 tỷ đồng, gồm 4,2 tỷ đồng tiền cá và một tỷ đồng chi phí khắc phục đường ống.

Ông Sự lý giải, nguồn nước nuôi cá được lấy từ suối thông qua ống dẫn. Khi nước lũ chảy mạnh, ống vỡ khiến nguồn nước vào bể nuôi bị gián đoạn, cá bị sốc vì thiếu oxy.

"Số cá này được nuôi khoảng 7-12 tháng, tốn rất nhiều tiền bạc và công sức đầu tư, nhưng giờ gần như mất trắng", ông Sự nói và cho biết người quen mua cá giúp ông thu về khoảng 300 triệu đồng để gỡ gạc. Số cá còn lại ông để bà con đến mang về nhà.

Chính quyền xã đã báo cáo thiệt hại đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, hỗ trợ.

Thời gian qua, Măng Đen và nhiều vùng ở tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn kéo dài. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 ngày tới, bão số 12 có thể hình thành trên Biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lũ lớn do tổ hợp không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao.

Phạm Linh