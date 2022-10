Lũ lụt tàn phá Nigeria, hơn 600 người chết

Chính phủ Nigeria cho biết đợt lũ lụt tồi tệ nhất thập niên ở nước này đã khiến hơn 600 người thiệt mạng, tàn phá nhiều diện tích canh tác.

Nigeria, quốc gia ở Tây Phi, đang đối mặt đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 10 năm qua, khiến hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng, Bộ Các vấn đề Nhân đạo Nigeria thông báo trên Twitter ngày 16/10.

"Thật không may, hơn 603 người đã thiệt mạng, tính đến ngày 16/10", Bộ trưởng Các vấn đề Nhân đạo Nigeria Sadiya Umar Farouq cho biết. Số nạn nhân tử vong tăng mạnh so với con số 500 một tuần trước đó và có thể tiếp tục tăng thêm, do chính quyền một số bang không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó lũ lụt.

Giới chức Nigeria cho biết nguyên nhân gây lũ lụt là các đợt mưa lớn bất thường từ đầu mùa hè và ngày càng gia tăng, cùng với việc đập Lagdo ở nước láng giềng Cameroon xả nước.

Theo bà Umar Farouq, lũ lụt đã phá hủy hoàn toàn hơn 82.000 ngôi nhà, gần 110.000 hecta đất canh tác. 27 trên tổng số 36 bang của Nigeria bị ảnh hưởng trong đợt lũ.

Lũ lụt ở bang Kogi, Nigeria ngày 13/10 Lũ lụt ở bang Kogi, Nigeria ngày 13/10. Video: Reuters.

Mùa mưa thường bắt đầu ở Nigeria khoảng tháng 6 hàng năm. Lượng mưa năm nay đặc biệt lớn từ tháng 8, theo Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Quốc gia Nigeria (NEMA).

"Quy mô thảm họa năm nay rất lớn", Mustapha Habib Ahmed, tổng giám đốc NEMA, nói hôm 14/10. Năm 2012, lũ lụt ở Nigeria làm 363 người chết và hơn 2,1 triệu người mất nhà cửa.

Các nhà sản xuất lúa gạo cảnh báo lũ lụt có thể tác động đến giá thực phẩm ở Nigeria, trong bối cảnh quốc gia hơn 200 triệu dân này đã cấm nhập khẩu gạo để kích thích sản xuất trong nước. Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Nông lương LHQ tháng trước cảnh báo Nigeria thuộc nhóm 6 nước có nguy cơ cao xảy ra nạn đói thảm khốc.

Cơ quan khí tượng Nigerai cảnh báo đợt lũ lụt này có thể kéo dài đến cuối tháng 11 ở một số bang miền nam đất nước.

Một trạm xăng ở thành phố Lokoja, thủ phủ bang Kogi, Nigeria, chìm giữa biển nước ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)