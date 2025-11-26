Lũ lụt khiến 33 người ở Thái Lan thiệt mạng

Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở miền nam Thái Lan đã khiến 33 người thiệt mạng, dự báo sẽ tiếp tục có những trận mưa mới.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat hôm nay cho biết nước này ghi nhận 33 người thiệt mạng tại 7 tỉnh, do lũ quét, điện giật và đuối nước. Ông nói thêm nước lũ dự kiến rút ở khu vực phía nam.

Tại thành phố Hat Yai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chính quyền sẽ điều trực thăng để cung cấp nhu yếu phẩm cũng như vận chuyển bệnh nhân nguy kịch khỏi bệnh viện thành phố đang bị cô lập. Bệnh viện Hat Yai, đang điều trị cho 600 người bệnh, trong đó có 50 người nằm trong phòng chăm sóc tích cực, đã bị ngập tầng một.

Nước lũ bủa vây khu dân cư ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 26/11. Ảnh: AFP

Theo ông Angkasakulkiat, khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được điều động cứu nạn ở Hat Yai đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt. Tuần trước, chỉ trong một ngày, Hat Yai hứng chịu lượng mưa lên tới 335 mm, mức cao nhất trong 300 năm qua.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết lũ lụt trên khắp 9 tỉnh của nước này, trong đó có tỉnh Songkhla, nơi có thành phố Hat Yai, đã ảnh hưởng đến hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người dân.

Các quan chức thời tiết Thái Lan dự báo sẽ có mưa rào rải rác và mưa lớn trong hôm nay tại một số tỉnh phía nam, trong đó có cả tỉnh Songkhla.

Thái Lan thường xuyên ghi nhận mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đã làm gia tăng kiểu thời tiết cực đoan, khiến tình hình ngày càng trở nên khó lường.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)