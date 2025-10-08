Lũ lụt khiến 22 người thiệt mạng ở Thái Lan

Ít nhất 22 người đã chết do lũ lụt ở Thái Lan, trong khi khoảng 370.000 người bị ảnh hưởng do mưa lớn và nước sông dâng cao.

Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn Thái Lan Sugunyanee Yavinchan cho biết bão Matmo sau khi suy yếu thành áp thấp vẫn tiếp tục gây mưa lớn ở miền bắc, đông bắc và đông nước này trong ngày 7/10.

Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cùng ngày ước tính khoảng 370.000 người tại 19 tỉnh đang chịu ảnh hưởng từ lũ lụt, trong đó Uttaradit và Ayutthaya là những khu chịu ảnh hưởng nặng nhất. Theo giới chức Thái Lan, lũ lụt đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Các đội cứu hộ đang phân phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân ở những khu bị ngập lụt, đồng thời theo dõi chặt chẽ mực nước.

Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường ngập nước ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4/10. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết thành phố sẽ không đối mặt với tình trạng lụt nghiêm trọng như năm 2011, dựa trên đánh giá lưu lượng nước hiện tại của sông Chao Phraya.

Năm 2011, lưu lượng nước là 3.930 m3 mỗi giây tại các quận Sam Khok, Pathum Thani, nhưng hiện lượng nước chỉ còn 2.421 m3 mỗi giây, thấp hơn mức có thể gây tràn bờ là 3.600 m3 mỗi giây.

Các bờ kè dọc theo sông Chao Phraya có thể ngăn chặn lụt ở Bangkok. Công nhân thành phố cũng đang triển khai bao cát để ngăn nước lũ ảnh hưởng tới 320 hộ gia đình tại 11 khu không có bờ kè.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Thai Nation, Reuters)