Lũ lụt hoành hành ở 4 nước châu Á, hơn 600 người chết

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Sri Lanka trong tuần qua, khiến hơn 600 người chết và hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Mưa lớn bắt đầu trút xuống đảo Sumatra của Indonesia từ hôm 26/11. "Nước lũ cuốn trôi mọi thứ, khiến nhà tôi bị sập", một cư dân ở tỉnh Aceh trên đảo Sumatra cho hay.

Tính đến ngày 29/11, hơn 300 người ở Indonesia đã thiệt mạng, gồm 166 ở tỉnh Bắc Sumatra, 47 ở tỉnh Aceh và 90 ở Tây Sumatra do lũ lụt, lở đất. Gần 300 người vẫn mất tích, do đó số người chết được cho là sẽ tăng.

"Nước lũ chảy rất nhanh, chỉ trong vài giây đã tràn ra đường phố và ập vào nhà dân", cư dân Arini Amalia nói.

Arini và bà chạy đến nhà họ hàng ở vùng đất cao hơn. Khi quay lại vào hôm sau để lấy đồ đạc, cô nhận thấy toàn bộ ngôi nhà đã bị nước lũ nhấn chìm.

Lũ lụt khiến 600 người chết ở ba nước châu Á Lũ lụt tàn phá đảo Sumatra, Indonesia. Video: AFP

Khi nước dâng nhanh ở tỉnh Tây Sumatra và nhấn chìm ngôi nhà của mình, Meri Osman bị lũ cuốn trôi và phải bám vào dây phơi quần áo cho đến khi được giải cứu.

Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia cho biết thời tiết xấu đã cản trở hoạt động cứu hộ cứu nạn. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán, hàng trăm người vẫn còn bị mắc kẹt.

Tại tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, nước dâng cao 3 m và ít nhất 145 người đã thiệt mạng trong trận lũ nghiêm trọng bậc nhất suốt một thập kỷ qua. Chính phủ Thái Lan ngày 29/11 cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng khắp 10 tỉnh, hơn 160 người thiệt mạng và hơn 3,8 triệu dân bị ảnh hưởng.

Hat Yai, thành phố lớn thứ năm Thái Lan và thuộc tỉnh Songkhla, đã hứng chịu lượng mưa 335 mm chỉ trong một ngày, lớn nhất trong vòng 300 năm qua. Khi nước rút, giới chức ghi nhận số người chết tăng nhanh.

Tại một bệnh viện ở Hat Yai, nhân viên buộc phải chuyển thi thể lên xe tải đông lạnh do nhà xác quá tải.

"Chúng tôi bị cô lập trong nước suốt 7 ngày và không có lực lượng nào đến giúp đỡ", Thanita Khiahom, cư dân Hat Yai, nói.

Lũ lụt ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 26/11. Ảnh: AFP

Chính phủ Thái Lan đã cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cứu trợ, như hỗ trợ hai triệu baht (62.000 USD) cho các hộ gia đình mất người thân.

Tại quốc gia láng giềng Malaysia, số người chết do lũ lụt thấp hơn, nhưng thiệt hại cũng tàn khốc không kém. Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực ở bang Perlis, khiến hai người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải di dời.

Sri Lanka cũng đang phải vật lộn với một trong những đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất những năm gần đây và chính phủ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Hơn 130 người thiệt mạng, khoảng 170 người mất tích. Hơn 15.000 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 78.000 người sơ tán, 1/3 đất nước không có điện hoặc nước sinh hoạt.

Lũ lụt khiến 600 người chết ở ba nước châu Á Lũ lụt nghiêm trọng ở Sri Lanka trong tuần này. Video: AFP

Các nhà khí tượng học cho biết đợt mưa lũ cực đoan đang diễn ra ở Đông Nam Á có thể do sự tương tác giữa bão Koto trên Biển Đông và sự hình thành hiếm gặp của bão Senyar ở eo biển Malacca.

Huyền Lê (Theo AFP, BBC)