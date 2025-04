Lữ Lương Vỹ luyện võ giữ sức khỏe

Diễn viên Hong Kong Lữ Lương Vỹ, 70 tuổi, luyện võ Nam Thiếu Lâm, thuê chuyên gia dinh dưỡng riêng tư vấn cách chọn thực phẩm.

Trên Mp Weekly, tài tử cho biết năm nay tròn 70 tuổi nhưng cảm thấy cơ thể, tinh thần như khi 39 tuổi. Anh gần đây làm xét nghiệm tổng quát về hệ thống miễn dịch, hệ nội tiết, tim và mạch máu, kết quả xét nghiệm giúp Lữ Lương Vỹ tin vào đánh giá của bản thân.

Lữ Lương Vỹ và vợ dự sự kiện năm 2024 Lữ Lương Vỹ và vợ dự sự kiện năm 2024. Video: Instagram/Raylv

Một số khán giả cho rằng diễn viên can thiệp thẩm mỹ để duy trì dung mạo trẻ so với tuổi, anh nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ làm đẹp được bề ngoài, tôi cần sự khỏe khoắn cả bên trong và bên ngoài". Lương Vỹ cho rằng việc ăn uống đóng vai trò quan trọng nhất trong giữ sức khỏe và dung nhan. Anh tin quan điểm "bạn là những gì bạn ăn", nghĩa là thực phẩm phản ánh thể trạng và nội tâm con người.

Tài tử nói mấy chục năm qua kiên trì ăn uống điều độ theo phương pháp của bản thân. Anh có chuyên gia dinh dưỡng riêng để tư vấn về cách chọn thực phẩm. Tài tử tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ và chiên nấu ở nhiệt độ cao, chọn thức ăn theo mùa, phù hợp thay đổi của thời tiết.

Lữ Lương Vỹ, 70 tuổi, và vợ - Dương Tiểu Quyên - kém anh 18 tuổi. Ảnh: HK01

Bàn ăn của gia đình, rau củ chiếm phần lớn, đa dạng chủng loại, màu sắc. Lữ Lương Vỹ tiết lộ thích ăn hành tây vì chứa các dưỡng chất tốt cho sức khỏe đường ruột. Cũng có lúc diễn viên tự cho phép "bê tha" nhưng hai hôm sau quay lại nếp sống thường ngày. Tài tử nói: "Con người không được đối xử với bản thân dễ dãi quá, dễ dãi đâm ra nhiều thứ xấu".

Trong một video về dưỡng sinh, Lữ Lương Vỹ nói cây khô héo do rễ, "rễ" của con người là phần chân. Do vậy, anh ưu tiên chăm sóc bộ phận này, áp dụng các bài tập bảo vệ đầu gối, rèn lực ở chân. Ngày nghỉ, vợ chồng leo núi cùng nhau. Ngoài leo núi, chạy bộ, tập gym, Lữ Lương Vỹ luyện võ. Trên The Paper, tài tử tiết lộ luyện công phu của phái Nam Thiếu Lâm, có từ khoảng 300 năm trước.

Lữ Lương Vỹ quảng bá phim tháng 12/2024. Ảnh: Mtime

Theo tài tử, tâm sinh tướng, anh đọc sách về Phật giáo, niệm Phật để rèn tính cách ôn hòa. Theo Lương Vỹ, gia đình hạnh phúc có ý nghĩa quan trọng với mỗi thành viên. Người chồng cần nhượng bộ và thấu hiểu bạn đời, không cần đặt lý lẽ lên trên mà cần nhường nhịn để giữ hòa khí, sự êm ấm.

Lữ Lương Vỹ nói: "Nếu bạn về nhà, cứ chăm chăm nói lý lẽ với người thân, phân tích cái này đúng cái kia sai, trách cha mẹ nhiều lời, như thế chính bạn chẳng vui vẻ gì, bạn sẽ lão hóa rất nhanh".

Lữ Lương Vỹ hát nhạc phim "Bến Thượng Hải" Lữ Lương Vỹ hát nhạc phim "Bến Thượng Hải" của TVB năm 1980. Video: Youku

Lương Vỹ sinh ở Sài Gòn năm 1956, cha là người Hoa sang Việt Nam từ thập niên 1940. Năm 1967, Lữ Lương Vỹ tới Hong Kong định cư, 10 năm sau gia nhập đài TVB. Anh nổi tiếng với các phim Bến Thượng Hải, Tuyết sơn phi hồ, Tân Bao Thanh Thiên, Thư kiếm ân cừu lục. Tài tử còn thành công với các phim điện ảnh Bả Hào, Hoàng đế Thượng Hải, Thất kiếm. Những năm gần đây, Lữ Lương Vỹ tham gia Phi hồ ngoại truyện, Thiên Long Bát Bộ 2021, Nộ hỏa, Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện.

Như Anh (theo Mp Weekly)