Mưa lớn kèm lũ khiến cầu số 1 trên đường 40, nối phường Chơn Thành và phường Minh Hưng, bị sập hai mố cầu, mặt cầu bêtông cốt thép bị cuốn trôi một phần.

Sự cố xảy ra tối 15/8, khi không có người qua lại. Chính quyền địa phương đã lập hàng rào, bố trí lực lượng chốt chặn hai đầu cầu để đảm bảo an toàn.

Nước lũ làm sập cầu dân sinh ở Đồng Nai. Ảnh: Văn Trăm

Ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành, cho biết cầu số 1 trên đường 40 là huyết mạch quan trọng. Khi cầu sập, người dân phải đi vòng rất xa. "Nếu mưa lớn tiếp diễn, toàn bộ cầu có thể bị cuốn trôi", ông Tài nói, cho biết phường đã gửi văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý sự cố.

Chính quyền địa phương đã lập hàng rào, bố trí lực lượng chốt chặn hai đầu cầu. Ảnh: Văn Trăm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, những ngày tới Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, lượng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Riêng Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 20-40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Văn Trăm - Phước Tuấn