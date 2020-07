Lữ hành gặp khó với hãng hàng không

Một số đường bay khan hiếm vé, giờ bay bị thay đổi khiến doanh nghiệp lữ hành bán tour như ngồi trên đống lửa.

"Thời điểm này, tour đi Pù Luông, Thanh Hóa, rất hấp dẫn du khách nhưng vì không thể lấy vé máy bay cho hành trình TP HCM ra Hà Nội nên chúng tôi đành không nhận khách. Đó chỉ là ví dụ điển hình trong rất nhiều đường tour phải di chuyển bằng đường hành không", ông Nguyễn Minh Mẫn, Công ty du lịch TST, nói. Do xác định ngay từ đầu, đơn vị chỉ cung cấp dịch vụ cao cấp nên hầu hết các đường tour xa di chuyển bằng hàng không đều sử dụng vé của hãng Vietnam Airlines.

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways (BAV) cũng khẳng định, thị trường phục hồi mạnh, đặc biệt từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thậm chí tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc đóng cửa một đường băng để nâng cấp và sửa chữa đã ảnh hưởng đến năng lực phục vụ của các hãng hàng không. Cụ thể, đối với tình trạng của BAV, hiện tại chỉ thu xếp được giờ cất hạ cánh (slot) để duy trì bình quân 28 chuyến khứ hồi/ ngày, đạt 88% tần suất thực hiện so với cùng kỳ. "Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, hãng đã phải đưa tàu bay thân rộng thế hệ mới B787 vào khai thác trên đường bay Hà Nội – TP HCM. Theo đó tổng tải cung ứng bình quân ngày tăng 32% so với cùng kỳ 2019", đại diện BAV nói.

Phải đóng một đường băng để nâng cấp, sửa chữa khiến xảy ra tình trạng ùn ứ. Điều này ảnh hưởng tới lịch trình bay của các hãng và kéo theo dây chuyền lịch trình tour của lữ hành cũng ảnh hưởng theo. Ảnh: Giang Huy.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng cho biết, hiện nay một số đường bay từ TP HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo... tần suất khai thác cũng chưa trở lại như cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các đường bay chỉ đạt khoảng 77%. Cụ thể như chặng TP HCM đi Hà Nội, tần suất khai thác đạt 72%; TP HCM – Đà Nẵng là 65%; TP HCM – Côn Đảo đạt 81%.

Một số điểm đến hạn chế đường bay và hãng bay khai thác như Côn Đảo hoặc các sân bay nhỏ, tình trạng khan hiếm vé máy bay cũng thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Đơn cử như chặng TP HCM đi Côn Đảo, hiện nay chỉ có Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) khai thác. Dù theo đại diện đơn vị này, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối tuần và dịp hè, đơn vị đã tăng thêm từ 5 - 10 chuyến, nâng tổng số chuyến bay cuối tuần là 15 - 20 chuyến mỗi ngày.

Tuy nhiên, các hãng lữ hành cho biết, vẫn rất khó để mua vé. Nếu mua được, giá vé cũng rất cao. "Thậm chí, trên hệ thống hiển thị tình trạng vé vẫn còn nhưng rất khó để có thể mua được. Đôi khi, để phục vụ nhu cầu của khách, công ty phải chấp nhận mua qua một đơn vị trung gian và chịu mức chênh lệch về giá so với hãng niêm yết", ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour, nói.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trưởng phòng Lữ hành công ty du lịch Hòa Bình Việt Nam cũng thừa nhận, chặng đi Côn Đảo rất khan hiếm vé. Vì thế, với những đơn vị xây dựng tour bằng đường hàng không sẽ không dám nhận khách vì không chủ động được vận chuyển. "Tùy từng thời điểm, như giai đoạn cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8 rất khan hiếm vé. Ngoài ra, giá vé rất cao khiến doanh nghiệp không thể làm tour", bà Hoàng Anh nói.

Khi một đường băng bị đóng để nâng cấp, sửa chữa, tất cả máy bay sẽ phải thực hiện cất và hạ cánh trên một đường băng thay vì trên hai đường băng như trước. Ảnh: Giang Huy.

Thị trường du lịch "nóng" lên vào mùa hè cũng là lúc doanh nghiệp gặp khó khi các hãng hàng không luôn xảy ra tình trạng khan hiếm chuyến, thay đổi lịch bay làm ảnh hưởng đến lịch trình tour. "Khổ sở nhất là các tour đã bán cho khách. Chẳng hạn như tour TP HCM đi Phú Yên 3 ngày, bay Vietjet vào cuối tuần. Theo lịch trình tour ban đầu, đoàn sẽ rời sân bay Tuy Hòa lúc 15 giờ 15 phút nhưng phút cuối, hãng đổi giờ bay lên chuyến 7 giờ 15 phút", bà Hoàng Anh cho biết. Lịch trình thay đổi bay về sớm hơn buộc lòng phải hủy tour.

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất đang mở rộng nhà ga hành khách quốc tế và cải tạo nâng cấp đường băng cất, hạ cánh 25R/07L và các đường lăn nối. Trong thời gian thi công sẽ phải đóng cửa đường băng cất, hạ cánh này. Máy bay sẽ chỉ vận hành trên đường băng 25L/07R kết hợp với hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối được xây dựng trong giai đoạn một và các đường lăn hiện hữu tại Tân Sơn Nhất.

Đại diện một hãng hàng không cho biết cụ thể hơn, sắp tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sửa đường băng cất, hạ cánh 25R/07L nên đóng cửa từ 1 giờ đến 8 giờ sáng hàng ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 23/7. Việc sửa chữa này có nghĩa là chuyến bay trước 8 giờ sáng có thể sẽ điều chỉnh.

Điều đó dẫn đến nhiều tour "nóng" nhưng các công ty lữ hành không dám nhận khách vì rủi ro hãng thông báo hủy chuyến bất thình lình, khiến khối lữ hành điêu đứng, khả năng tour bị "bể" tăng cao. Trong phát triển du lịch liên tuyến, vé máy bay là phương tiện quyết định vì chỉ cần hãng bay trễ giờ so với kế hoạch là toàn bộ chương trình tour nối liền sau đó sẽ "phá sản".

Nguyễn Nam