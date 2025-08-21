Lữ đoàn 249 được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh - đơn vị công binh vận hành cầu phao Phong Châu.

Đại diện Lữ đoàn 249 cho biết danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng cho đơn vị thuộc Binh chủng Công binh nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là lần thứ ba trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ năm 1951, Lữ đoàn 249 được phong tặng danh hiệu cao quý này. Đơn vị hiện là lực lượng vận hành cầu phao, phà quân sự, bảo đảm giao thông tại bến Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) từ tháng 9/2024 đến nay.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 vận hành cầu phao Phong Châu, Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Phong

Cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C, nối đôi bờ sông Hồng thuộc hai huyện Lâm Thao và Tam Nông. Sáng 9/9/2024, cầu bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính. Ngay sau đó, Lữ đoàn 249 nhận lệnh lắp đặt cầu phao tạm cách vị trí cầu sập khoảng 400 m về phía hạ lưu sông Hồng để thay thế, phục vụ đi lại cho người dân.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là danh hiệu vinh dự cao nhất của Nhà nước, phong tặng hoặc truy tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức và phẩm chất cách mạng.

Sơn Hà