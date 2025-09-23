Mưa lớn do siêu bão Ragasa dẫn đến hồ Mata'an Creek bị tràn bờ, nước lũ ồ ạt tràn vào khu dân cư và cuốn phăng xe cộ.

Siêu bão Ragasa hôm 22/9 không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan, song hoàn lưu bão gây gió lớn và mưa to lên tới gần 600 mm ở một số khu vực phía đông. Hồ Mata'an Creek bị tràn bờ lúc 14h50 và 16h30 hôm nay, tạo ra dòng nước lũ cuồn cuộn tràn vào các khu dân cư ở thị trấn Quang Phục, huyện Hoa Liên.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết trên các con phố, cuốn phăng những chiếc ôtô. Nước lũ ngập đến mái nhiều ngôi nhà và gây hư hại.

Lũ do siêu bão Ragasa cuốn phăng ôtô ở Đài Loan Nước lũ cuồn cuộn trên đường phố ở thị trấn Quang Phục, huyện Hoa Liên, đảo Đài Loan ngày 23/9. Video: X/Weather Monitor

Lực lượng cứu hỏa huyện Hoa Liên cho biết hai người đã thiệt mạng và 30 người mất tích, khoảng 300 người vẫn mắc kẹt. Các đội cứu hộ trên khắp Đài Loan đang được triển khai đến Quang Phục.

Nước lũ phá hủy cầu Mata'an Creek, một số cây cầu khác bị đóng cửa do nước sông dâng cao.

Chính quyền huyện Hoa Liên thông báo các trường học và nơi làm việc ở Quang Phục sẽ bị đóng cửa trong ngày 24/9. Đến tối nay, nước lũ đã bắt đầu rút.

Mạng lưới Thời tiết (TWN), tổ chức phân tích khí tượng tại Canada, cho biết siêu bão Ragasa đạt sức gió 270 km/h và duy trì ở mức này trong thời gian ngắn khi đổ bộ vào quần đảo Babuyan ở phía bắc Philippines hôm 22/9.

Sức gió này khiến nó vượt lên hai siêu bão khác trong năm nay là Erin ở phía bắc Đại Tây Dương vào tháng 8 và Errol ở phía đông Ấn Độ Dương vào giữa tháng 4, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm.

Tại Philippines, ít nhất ba người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời do siêu bão gây lũ lụt diện rộng, lở đất và thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cơ sở hạ tầng ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Huyền Lê (Theo Reuters, Focus Taiwan, Independent)