Lũ cuốn trôi sinh kế, sinh viên lo không có tiền đóng học

Nhà cửa, tài sản chìm trong lũ dữ, nhiều sinh viên quê ở Nam Trung Bộ mong các trường đại học hỗ trợ học phí hoặc kéo dài hạn đóng.

Những ngày qua, Hồng Duyên, sinh viên ngành Luật, trường Đại học Công nghiệp TP HCM, nóng ruột lẫn bất lực khi biết toàn bộ hoa màu của gia đình ở Lâm Đồng chìm trong biển nước.

Đêm 20/11, ngôi nhà của gia đình em ở thị trấn D'ran bị nước lũ tràn vào. Các loại rau, hoa quả sắp đến kỳ thu hoạch mất sạch sau một đêm, chưa kể máy móc để canh tác cũng trôi theo dòng nước. Gia đình em ước tính thiệt hại khoảng 300-400 triệu đồng.

Với tình cảnh hiện tại, Duyên nói chắc chắn không thể xoay sở học phí khoảng 18 triệu đồng, hạn nộp trong ba tuần tới.

Nhà dân dưới chân đập Đa Nhim, Lâm Đồng, bị lũ làm hư hại, ngày 21/11. Ảnh: Phước Tuấn - Trường Hà

Hoài Bảo, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, ở Phú Yên cũ (nay là Đăk Lăk), trong tình cảnh tương tự. Em vừa đăng ký học phần kỳ 2, học phí hơn 20 triệu đồng thì hay tin quê ngập trong nước lũ từ hôm 19/11 đến nay. Bảo cho biết nhà cửa sập một phần, tất cả vốn liếng tích cóp bao năm tan biến.

"Lúa ngâm trong nước, vật nuôi chết sạch, mọi thứ ngổn ngang", Bảo chia sẻ.

Còn nhà của Thanh Xuân ở Bình Định (nay Gia Lai) chưa kịp khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 13 thì lũ lại ập đến. Nữ sinh trường Đại học Công thương TP HCM cho biết tôm, cá trong hồ nuôi của gia đình trôi theo dòng nước. Em chưa dám gọi xin bố mẹ gần 19 triệu đồng học phí kỳ 2 sắp tới.

"Sau lũ phải lo sinh kế, bắt đầu lại từ tay trắng, nếu cộng thêm khoản học phí thì quá sức với gia đình em", Xuân cho hay.

Mong mỏi lớn nhất của Duyên, Bảo, Xuân lúc này là được trường hỗ trợ học phí hoặc kéo dài thời gian đóng để các em yên tâm học tập, giảm phần nào gánh nặng cho gia đình.

Người dân ở "rốn lũ" Hòa Xuân, tỉnh Đăk Lăk, chèo thuyền đi nhận cứu trợ, ngày 22/11. Ảnh: Thanh Tùng

Nhiều trường đại học ở TP HCM như Luật, Khoa học tự Nhiên, Ngoại thương cơ sở 2, Kinh tế - Tài chính (UEF), Tài chính - Marketing, Sài Gòn, Khoa học Sức khỏe, Công thương, Khoa học Xã hội và Nhân văn... hiện khảo sát tình hình sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ để hỗ trợ phù hợp.

Hai trường khác là Kinh tế TP HCM (UEH) và Công nghiệp TP HCM đã lên phương án ban đầu.

Trong đó, UEH giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025 cho sinh viên ở 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ từ tháng 10 đến nay. Số tiền này sẽ được cấn trừ vào học phí kỳ đầu năm 2026. Hạn chót đóng học phí sẽ được dời thêm hai tháng rưỡi, đến ngày 26/1/2026. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản.

UEH ước tính có khoảng 11.262 sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến gần 23 tỷ đồng.

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM ở miền Bắc, Trung bị ảnh hưởng bão lũ cũng được kéo dài thời gian đóng học phí, theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo. Sinh viên cần làm đơn với sự xác nhận của địa phương hoặc hình ảnh minh chứng thiệt hại của gia đình.

Từ ngày 16 đến 20/11, từ Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa lớn. Lũ trên các sông dâng cao, một số nơi vượt mốc lịch sử 0,2-1,1m, khiến nhà dân bị cô lập. Giao thông qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tê liệt.

Thống kê đến chiều 22/11, mưa lũ khiến 72 người chết ở 6 tỉnh. Trong đó Đăk Lăk ghi nhận 44 ca tử vong, Khánh Hòa 14, Gia Lai, Lâm Đồng mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện 13 người mất tích. Hàng chục nghìn

Tại Đăk Lăk, bốn phường, xã vẫn ngập gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh và Hòa Mỹ; nhiều khu vực ở Hòa Thịnh, Hòa Xuân ngập sâu.

Lệ Nguyễn

*Tên sinh viên được thay đổi