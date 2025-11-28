Lũ cuốn phăng loạt nhà cửa ở Indonesia, 84 người chết

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng và lở đất trên đảo Sumatra của Indonesia tuần này, khiến ít nhất 84 người chết và hàng chục người mất tích.

"Tính đến sáng nay, 62 người đã thiệt mạng và 95 người bị thương. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm ít nhất 65 người", phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra, Ferry Walintukan, hôm nay cho hay. Thành phố Sibolga của tỉnh này chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 30 người chết.

Tại tỉnh Tây Sumatra lân cận, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích, theo cơ quan ứng phó thảm họa địa phương.

Hàng chục người vẫn mất tích trên khắp hòn đảo. Ilham Wahab, quan chức cơ quan khắc phục thiên tai ở phía tây đảo Sumatra, lo ngại số người chết có thể sẽ tăng lên do một cây cầu bị sập và mưa liên tục hôm 27/11.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ cuồn cuộn đục ngầu chảy qua các khu dân cư, cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trong tiếng la hét của người dân.

Lũ cuốn phăng loạt nhà cửa ở Indonesia, ít nhất 84 người chết Nước lũ cuốn phăng loạt nhà cửa ở tỉnh Tây Sumatra ngày 27/11. Video: Weather Monitor

"Lũ lụt ập đến lúc bình minh và tràn vào nhà cửa", cư dân Radi ở Padang, thành phố lớn thuộc tỉnh Tây Sumatra, cho hay.

Mưa lớn cũng gây lũ lụt, lở đất ở tỉnh Aceh, mũi tây bắc đảo Sumatra, buộc gần 1.500 người phải sơ tán.

Cơ quan khắc phục thiên tai Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ và phục vụ công tác hậu cần cho khu vực phía bắc hòn đảo, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi các tuyến đường bị chia cắt và hạ tầng thông tin liên lạc bị hư hại do lở đất.

Lực lượng cứu nạn lội qua dòng nước lũ, bám vào sợi dây để sơ tán người dân bị mắc kẹt ở tỉnh Tây Sumatra ngày 27/11. Ảnh: AFP

Theo chính quyền một số tỉnh trên đảo, tổng cộng 12.000 người đã được sơ tán và nhiều người khác đang chờ được giải cứu.

Lãnh đạo huyện Tapanuli Tengah ở tỉnh Bắc Sumatra, Masinton Pasaribu, cho biết nạn khai thác gỗ trái phép và phát quang đất để làm đồn điền trồng cây cọ dầu đã khiến tình trạng lũ lụt và lở đất thêm trầm trọng. Indonesia là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới.

Lũ lụt ở Indonesia là một trong loạt thảm họa thời tiết xảy ra ở Đông Nam Á tuần này. Thái Lan và Malaysia cũng đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời.

Người dân lội qua dòng nước lũ ở khu vực Medankrio, tỉnh Bắc Sumatra ngày 27/11. Ảnh: AFP

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)