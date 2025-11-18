Lũ các sông miền Trung đã qua đỉnh

Lũ hàng loạt sông lớn như Bồ, Hương, Vu Gia, Trà Khúc, Cái Phan Rang đã đạt đỉnh và đang xuống, phạm vi và mức độ ngập đang thu hẹp.

Từ tối 16/11 đến 7h sáng nay, các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa phổ biến 300-500 mm, một số nơi lớn hơn như: Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 896 mm; Bình Điền (Huế) 939 mm; Bình Tiến (Huế) 871 mm; Sông Trà (Đà Nẵng) 978 mm; Phước Hiệp (Đà Nẵng) 930 mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 888 mm; Đập Tràn (Đăk Lăk) 681 mm; hồ Suối Hành (Khánh Hòa) 506 mm.

Mưa to khiến lũ hàng loạt sông lớn lên cao và hầu hết đạt đỉnh - mức cao nhất trong đợt lũ - vào hôm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận tại Huế, lũ sông Bồ ở trạm Phú Ốc lên cao nhất 4,91 m, trên báo động ba 0,41 m, hiện xuống khoảng một mét. Lũ sông Hương tại Kim Long lên đỉnh 3,01 m, trên báo động hai 0,39 m, hiện rút khoảng 0,7 m.

Nhiều nhà dân sống dọc sông An Cựu trên đường Hải Triều bị ngập, ngày 17/11. Ảnh: Võ Thạnh

Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia ở trạm Ái Nghĩa lên đỉnh 9,22 m trưa qua, vượt báo động ba 0,22 m, hiện đã xuống 0,3 m. Nước từ thượng nguồn đổ về hạ du nên lũ sông Thu Bồn tại Câu Lâu sáng nay lên trên báo động ba 0,05 m, so với 9h hôm qua tăng hơn một mét.

Lũ sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc (Quảng Ngãi) đạt đỉnh 5,72 m, trên báo động hai 0,72 m và hiện rút nửa mét. Cao nhất là lũ sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Tân Mỹ đạt đỉnh 39,23 m, vượt báo động ba 2,23 m, hiện rút khoảng 3 m.

Cơ quan khí tượng nhận định hôm nay khu vực Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk mưa 150-300 mm, cục bộ trên 500 m; nam Quảng Trị đến Khánh Hòa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm; Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, ĐăkBla có khả năng lên và ở báo động ba đến trên báo động ba. Trên sông Hương, Bồ và Kôn dao động trên báo động hai. Nguy cơ ngập úng tại 30 xã phường ở Huế, Đà Nẵng 27, Quảng Ngãi 16, Gia Lai 8, Đăk Lăk 15.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 262 xã, trong đó Huế 14, Đà Nẵng 39, Quảng Ngãi 50, Gia Lai 83, Khánh Hòa 11, Đăk Lăk 39.

7 người chết, 7 người mất tích do mưa lũ

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết Khánh Hòa ghi nhận 6 người chết trong vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C; một người chết, một người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn; một người mất tích do lũ cuốn tại phường Bắc Nha Trang.

Đà Nẵng ghi nhận ba người mất tích tại xã Hùng Sơn do lở núi ngày 14/11. Do mưa lớn, chính quyền địa phương đã tạm dừng việc tìm kiếm. Tại Quảng Trị, tài xế xe đầu kéo mất tích tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay, chưa được tìm thấy. Huế cũng có một người mất tích do lũ cuốn khi bị lật ghe tối 17/11.

Về ngập lụt, theo thống kê toàn TP Huế hiện có hơn 7.610 ngôi nhà ngập 0,3-0,5 m, một số xã bị ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu, vùng hạ lưu sông Bồ.

Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở và ách tắc giao thông ở nhiều quốc lộ qua Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, cách hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người chết khoảng 3 km. Ảnh: Bùi Toàn

Gia Chính