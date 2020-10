LPGA Tour sửa sự kiện hạ màn

LPGA Tour mở rộng danh sách đấu, nhưng giảm tiền thưởng của giải chốt mùa CME Group Tour Championship.

Trong thông báo điều chỉnh hôm 1/10, Ban tổ chức cho biết số đấu thủ Tour Championship 2020 được nâng lên top 70 thay vì 60 trên bảng điểm Race to the CME Globe như thông lệ. Ngoài ra, họ sẽ dành hai suất đấu cho nhà tài trợ. Sự kiện không đổi sân đăng cai Tiburon ở Naples, Florida, nhưng sẽ diễn ra từ 17-20/12, chậm hơn so với truyền thống một tuần, trước Lễ Tạ Ơn của Mỹ.

Giải vẫn theo thể thức đấu gậy qua 72 hố, nhưng nhà vô địch sẽ nhận 1,1 triệu USD trong quỹ thưởng ba triệu USD. Năm trước, Sei Young Kim thắng ở điểm -18, lĩnh 1,5 triệu USD trong quỹ năm triệu USD.

"Mùa LPGA Tour 2020 đã gặp nhiều thử thách. Nhưng nhờ các đối tác như CME Group, chúng ta vẫn có thể mang lại cơ hội thi đấu cho các thành viên. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự đồng hành của họ. Và Tour Championship sẽ trở lại thể thức ban đầu vào năm 2021", văn bản cập nhật tình hình Tour Championship hôm 1/10 trích lời Đặc phái viên LPGA Tour Mike Whan.

Tuần này, các golfer LPGA Tour tranh ShopRite LPGA Classic ở Galloway, bang New Jersey với quỹ thưởng 1,3 triệu USD. Nasa Hataoka đang giữ đỉnh bảng -11 sau 36 hố, với lợi thế dẫn một gậy so với nhóm T2 của Mel Reid và Lee My Hyang. Đương kim vô địch Lexi Thompson đạt -3, đứng T36. Năm trước, Thompson vô địch ở điểm -12, nhận 262.500 USD.

Khi chặng đấu ở New Jersey hạ màn, LPGA Tour đến Pennsylvania để tổ chức Women's PGA Championship từ ngày 8/10 tới 11/10 với quỹ thưởng 4,3 triệu USD. Đây là major thứ ba trong năm của đấu trường này, sau Women’s Open ở Scotland và ANA Inspiration tại California.

Xong Women's PGA Championship, LPGA Tour còn tổng cộng năm sự kiện, tính cả major US Women’s Open vào tháng 12 ở Texas. Sự kiện này trước Tour Championship một tuần.

Quốc Huy tổng hợp