LPGA Tour sửa lịch tái đấu

Hệ thống giải golf nữ LPGA Tour vừa dời thời điểm tổ chức một sự kiện và mở thêm một giải mới với kỳ vọng mở lại đấu trường vào cuối tháng 7.

Hôm 16/6, LPGA Tour thông báo Marathon Classic diễn ra từ 6/8 đến 9/8 trên sân Highland Meadows ở thành phố Sylvania, bang Ohio. Ban đầu, sự kiện dự kiến được tổ chức ở ngoại ô Toledo cùng bang, đánh dấu sự trở lại của LPGA Tour sau hơn ba tháng nghỉ Covid-19. Với điều chỉnh này, LPGA Tour sẽ tổ chức thêm Drive On Championship từ 31/7 đến 2/8 và đưa nó đến Toledo. Giải này có 54 hố đấu ở sân Inverness và trở thành chặng mở màn chương trình còn lại của LPGA Tour trong năm nay.

Sân Highland Meadows, Ohio được chọn làm nơi đăng cai Marathon Classic.

Drive On Championship không có nhà tài trợ danh xưng, với danh sách thi đấu 144 golfer và quỹ thưởng một triệu USD. Tiền thưởng giải được huy động một phần từ các nhà tài trợ của các chặng đấu bị huỷ khác. Sự xuất hiện của nó sẽ mang lại thêm cơ hội thi đấu cho các thành viên LPGA Tour vốn phải gác gậy trong hơn 90 ngày qua vì dịch bệnh.

"Nhờ sự hào phóng của nhà tài trợ các giải không thể theo lịch trình cũng như hai sân đăng cai Highland Meadows và Inverness, chúng tôi có thể tạo thêm dịp so tài cho các thành viên. Chúng tôi sẽ thể nghiệm các biện pháp đấu an toàn sức khoẻ tại Drive On Championship trước khi chúng ta đón người hâm mộ ở Marathon Classic", Đặc phái viên LPGA Tour Mike Whan chia sẻ thông tin trong văn bản điều chỉnh lịch trình.

Cuộc so tài ở Inverness sắp tới sẽ cấm cửa khán giả thực địa và không có nội dung pro-am (chuyên nghiệp đánh kèm nghiệp dư). Sân này được chọn làm chiến địa của Solheim Cup 2021 - giải đồng đội nữ giữa tuyển Mỹ và châu Âu theo định kì hai năm.

Ngược lại, Marathon Classic được phép mở cửa đón người xem theo phê duyệt của thống đốc Mike DeWine. Giải sẽ có 156 golfer tranh quỹ thưởng 2 triệu USD. Golfer Hàn Sei Young Kim đang giữ cúp. Năm trước, cô đăng quang ở điểm -22, lĩnh 262.500 USD.

Năm 2020, nCoV khiến LPGA Tour huỷ 11 giải và tái bố trí lịch đấu của 13 sự kiện. Hôm 9/6, họ và đơn vị đăng cai đồng ý ngừng triển khai Evian Championship ở Evian-les-Bains, Pháp vì lý do tương tự. Đây là một trong năm major nữ của mùa này. Bốn sự kiện còn lại chưa bị xáo trộn gồm AIG Women’s British Open vào tháng 8 ở Scotland, ANA Inspiration tháng 9 ở California, KPMG Women’s PGA Championship tháng 10 tại Pennsylvania và US Women’s Open vào tháng 12 tại Texas.

Quốc Huy tổng hợp