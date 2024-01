LPGA Tour chưa thể sáp nhập Ladies European Tour

Tổ chức phát triển golf Saudi Arabia (Golf Saudi) khiến hai đấu trường golf nữ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới hoãn vô thời hạn kế hoạch sáp nhập với nhau.

Dự án "về chung một nhà" của LPGA Tour Mỹ và Ladies European Tour (LET) đã bị Golf Saudi can thiệp ngay thời điểm then chốt, theo Telegraph ngày 29/1.

Sự việc xảy ra hồi tháng 11/2023, khi Ban lãnh đạo của LPGA Tour và LET đã đồng ý chủ trương cũng như phác thảo thỏa thuận sơ bộ và dự kiến tiến hành sau cuộc bỏ phiếu dành cho giới golfer thành viên phía châu Âu. Bước này, cần đạt tỷ lệ ủng hộ 60%, đã không diễn ra, vì ngay trước buổi trưng cầu ý kiến, Golf Saudi gây áp lực bằng vị thế tài trợ ít nhất 10 triệu USD cho quỹ thưởng nhiều giải trên LET vài năm qua. Họ yêu cầu tổ chức chủ quản LET cung cấp thêm thông tin nhất là phương thức vận hành khi sáp nhập với LPGA Tour.

Đòi hỏi đó đã đặt LET vào thế khó bởi Golf Saudi chưa chốt hợp đồng tài trợ mới. Nếu không đáp ứng ngay, LET có thể mất ít nhất 1/3 lượng tiền cho quỹ thưởng mùa mới.

Lydia Ko phát bóng ở vòng cuối Aramco Saudi Ladies International - sự kiện LET do Golf Saudi bảo trợ - ngày 19/2/2023. Ảnh: Golf Digest

Tình thế này buộc LET huỷ cuộc bỏ phiếu nội bộ và không nêu lý do. Sau đó, Golf Saudi quyết định tiếp tục tài trợ quỹ thưởng cho mùa LET 2024, gồm năm triệu USD cho Saudi Ladies International và một triệu USD cho mỗi giải thuộc nhóm Team Series tại Florida, Seoul, London, Riyadh và một địa điểm chưa xác định ở châu Á.

Theo Golf Channel, lãnh đạo cao nhất LPGA Tour và LET đều đã gửi bản ghi nhớ đến cộng đồng golf thành viên mỗi bên để cập nhật tình hình hợp tác. Văn bản nêu ý chung rằng, kế hoạch sáp nhập đã hoãn vô thời hạn, và trước mắt, LET cùng LPGA tiếp tục phát huy liên doanh đã thành lập từ 2019.

Chủ tịch Marta Figueras-Dotti của LET cũng giải thích Golf Saudi muốn biết thêm thông tin về thỏa thuận sáp nhập với LPGA Tour nhằm "đánh giá các rủi ro hoặc hệ quả trước khi duyệt cam kết tài chính cho LET 2024".

Dự thảo nhất thể hóa LPGA Tour với LET mới chỉ lên chương trình cho ba năm đầu, trong đó, mỗi bên không đổi tên cũng như tổ chức lịch đấu riêng và LPGA Tour mùa sau trao thẻ đấu toàn phần cho top 4 LET mùa trước, áp dụng ngay 2024. LET được quyền giữ nguyên lượng tiền mặt có sẵn, lại thêm 1,25 triệu USD hàng năm từ LPGA Tour. Còn về hoạt động thương mại, hai bên theo nguyên tắc bình đẳng trong định hướng và quản trị.

Quốc Huy