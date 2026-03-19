LPBank tổ chức chuỗi giải golf cho khách hàng ưu tiên

LPBank triển khai giải LPBank Priority Golf Tournament 2026 với gần 200 khách hàng ưu tiên và đối tác tham gia, tăng cường kết nối cộng đồng khách hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ.

Theo đại diện đơn vị, hoạt động nằm trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ theo hướng phân khúc hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Thông qua chuỗi sự kiện, đơn vị hướng tới việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, tăng cường kết nối với cộng đồng khách hàng Priority (khách hàng ưu tiên).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại LPBank Priority Golf Tournament 2026. Ảnh: LPBank

Giải đấu quy tụ gần 200 khách hàng Priority, đối tác chiến lược và golfer trong cộng đồng doanh nhân tham gia tranh tài và giao lưu tại hai miền Bắc - Nam. Bên cạnh yếu tố thể thao, sự kiện tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và kết nối giữa các khách hàng của LPBank. Hoạt động đồng thời thể hiện định hướng dịch vụ của LPBank Priority với thông điệp "Trọn đặc quyền, cho điều bạn ưu tiên".

Giải đấu đầu tiên mở màn cho chuỗi sự kiện diễn ra tại sân Golf Long Biên (Hà Nội) ngày 14/3. Tiếp nối chương trình, ngân hàng dự kiến tổ chức giải đấu thứ hai tại sân golf Long Thành (Đồng Nai) vào ngày 21/3. Chuỗi sự kiện được thiết kế nhằm tạo trải nghiệm kết nối xuyên suốt cho cộng đồng khách hàng ưu tiên.

Golfer nhận giải Best gross tại gala LPBank Priority Golf Tournament 2026. Ảnh: LPBank

Theo LPBank, golf từ lâu được xem là hoạt động giao lưu quen thuộc trong cộng đồng doanh nhân. Thông qua LPBank Priority Golf Tournament, ngân hàng mong muốn tạo không gian gặp gỡ dành riêng cho khách hàng Priority. Tại đây, các khách hàng có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Các Golfer nhận giải nhất tại Gala LPBank Priority Golf Tournament 2026. Ảnh: LPBank

Chương trình thiết kế gồm hai phần chính là giải đấu golf và gala trao giải. Các golfer tham gia thi đấu theo thể thức shotgun (xuất phát đồng loạt) trên sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Sau phần thi đấu, khách mời tham dự gala trao giải với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, lễ vinh danh và chương trình bốc thăm may mắn. Hoạt động này góp phần tạo nên không khí giao lưu và kết nối cho cộng đồng khách hàng tham dự.

Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, LPBank từng bước chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào quy mô, sang tăng trưởng dựa trên giá trị và mức độ gắn bó của khách hàng. Việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dành riêng cho phân khúc Priority được xem là phần quan trọng trong định hướng này.

Các golfer chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu. Ảnh: LPBank

Bên cạnh các sản phẩm tài chính, LPBank Priority còn phát triển những hoạt động trải nghiệm dành cho hội viên. Các chương trình như giải golf, sự kiện kết nối doanh nhân hay hoạt động tri ân khách hàng được triển khai nhằm mở rộng giá trị dịch vụ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng khách hàng ưu tiên.

Phát biểu tại sự kiện ngày 14/3, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank, cho biết LPBank Priority Golf Tournament 2026 là một trong những hoạt động kỷ niệm 18 năm thành lập ngân hàng. Theo ông, sự kiện đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển phân khúc khách hàng ưu tiên. Thông qua chương trình, ngân hàng mong muốn tạo không gian kết nối dành cho cộng đồng khách hàng Priority và thúc đẩy sự gắn kết lâu dài.

Chuỗi LPBank Priority Golf Tournament 2026 vì vậy không chỉ là hoạt động giao lưu thể thao, còn cho thấy định hướng của đơn vị trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động kết nối, LPBank hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng Priority trong quản lý tài chính, mở rộng quan hệ kinh doanh và xây dựng cộng đồng khách hàng bền vững.

Hoàng Đan