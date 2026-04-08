LPBank sẽ trả cổ tức 30% bằng tiền

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) dự kiến trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 30% bằng tiền.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên diễn ra ngày 27/4, LPBank dự kiến chi gần 9.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%. Nếu được thông qua, đây sẽ là mức cổ tức tiền mặt cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng này.

Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) hiện là cổ đông lớn duy nhất của LPBank, sở hữu 195,3 triệu cổ phiếu LPB. Với dự kiến trả cổ tức trên, doanh nghiệp này có thể nhận về gần 586 tỷ đồng.

Theo Ban lãnh đạo LPBank, phương án chi thưởng bằng tiền mặt được đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh tích cực năm 2025. Năm ngoái, ngân hàng này ghi nhận gần 14.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với 2024, cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tòa nhà LPBank số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội. Ảnh: LPB

Tại đại hội năm nay, LPBank cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025. Tăng trưởng tín dụng của nhà băng này dự kiến tăng 11,7%, tương đương 437.581 tỷ đồng.

Năm 2025, ngân hàng này ghi nhận biến động về vị trí lãnh đạo khi ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch, xin từ nhiệm vào tháng 12. Người thay thế ông Thụy là ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị. Ngoài rời ghế Chủ tịch, ông Thụy cũng không còn là cổ đông nắm giữ trên 1% vốn của nhà băng này, theo công bố ngày 31/12/2025.

LPBank, tên cũ là Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, được đổi tên vào giữa tháng 7/2025. Ở thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản nhà băng này đạt 605.585 tỷ đồng, và dự kiến tăng thêm 1,6% trong năm nay.

Trọng Hiếu