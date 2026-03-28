LPBank ra mắt ứng dụng ngân hàng số tích hợp AI

LPBank Plus phát triển theo định hướng AI-first, đưa trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm giao dịch, tăng cường bảo mật, hướng đến cá nhân hóa dịch vụ trong quá trình chuyển đổi số.

Ứng dụng ngân hàng số ra mắt ngày 28/3, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập của LPBank. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển trong chiến lược chuyển đổi số, khi trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm giao dịch.

Dựa trên nghiên cứu về hành vi và nhu cầu của từng nhóm khách hàng, LPBank phát triển ứng dụng theo mô hình "3S" gồm Simple - Smart - Safe (đơn giản - thông minh - an toàn). Mô hình này thể hiện xuyên suốt từ giao diện đến tính năng, nhằm hướng đến trải nghiệm ngân hàng số đơn giản, thuận tiện và an toàn hơn.

Ứng dụng LPBank Plus. Ảnh: LPBank

LPBank Plus thiết kế với giao diện trực quan, ưu tiên hiển thị các giao dịch phổ biến nhằm rút ngắn thời gian thao tác. Quy trình chuyển tiền được tinh giản, trong khi dịch vụ gửi tiết kiệm gợi ý kỳ hạn và lãi suất phù hợp, giúp khách hàng hoàn tất giao dịch nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hệ thống hóa đơn hiển thị ngay trên màn hình chính, tự động lưu sau lần thanh toán đầu tiên, hỗ trợ người dùng quản lý và thanh toán thuận tiện trong các lần tiếp theo. Đối với khách hàng Priority, ứng dụng hiển thị trực tiếp thông tin chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng (PRM), các đặc quyền ưu đãi và tiêu chí nâng hạng, góp phần cá nhân hóa trải nghiệm. Quy trình đăng ký tài khoản cũng được thiết kế nhanh gọn, giúp khách hàng mới dễ dàng trải nghiệm dịch vụ chỉ trong vài bước.

Trên nền tảng AI-first, LPBank Plus tích hợp tính năng điều hướng thông minh Smart Nav, vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn. Tính năng này cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin như người thụ hưởng, lãi suất, tỷ giá hoặc địa điểm giao dịch. Hệ thống có thể điều hướng trực tiếp đến chức năng phù hợp, giúp rút ngắn quá trình thao tác.

Điểm nhấn của ứng dụng là LP Pay - trợ lý AI chuyển tiền, cho phép thực hiện giao dịch thông qua hội thoại. Người dùng có thể nhập hoặc nói yêu cầu chuyển tiền kèm số tiền, tên người nhận, hệ thống tự động hiểu nội dung và hỗ trợ hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây. Công nghệ này phát triển trên nền tảng Generative AI (AI tạo sinh) và Agentic AI (AI tự chủ), do đó LP Pay có khả năng tương tác thông minh, trực tiếp hỗ trợ thực hiện giao dịch. Trong quá trình hội thoại, trợ lý AI có thể duy trì mạch tương tác và yêu cầu bổ sung thông tin khi cần thiết.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank, cho biết việc ứng dụng AI hội thoại trong giao dịch tài chính mở ra phương thức tương tác mới giữa ngân hàng và khách hàng. Trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của đơn vị, LP Pay là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng ngân hàng hội thoại. Công nghệ giúp các giao dịch thực hiện nhanh chóng, tự nhiên như một cuộc trò chuyện, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cá nhân hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh trải nghiệm giao dịch, LPBank Plus còn thiết kế với hệ thống bảo mật nhiều lớp nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, trong đó toàn bộ dữ liệu và giao dịch đều mã hóa theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Ứng dụng trang bị lớp bảo vệ tiên tiến (App Shielding) nhằm hạn chế nguy cơ các đối tượng xấu sử dụng công nghệ khai thác trái phép. Đồng thời ứng dụng có khả năng nhận diện thiết bị đang sử dụng, theo dõi các dấu hiệu bất thường trong quá trình truy cập hoặc thao tác. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ thiết bị hoặc hành vi sử dụng, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo hoặc tạm dừng giao dịch nhằm bảo vệ tài khoản.

Trong thời gian tới, LPBank dự kiến bổ sung thêm các tính năng như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ tài chính cá nhân hóa, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số.

Hoàng Đan