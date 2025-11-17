LPBank ra mắt giải pháp giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

LPBank triển khai bộ giải pháp gồm vay ưu đãi, công cụ thanh toán số, thiết bị quản lý dòng tiền, giúp hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới.

Thông tin nêu tại hội nghị "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán" do đơn vị phối hợp UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1, Công ty Cổ phần Misa tổ chức ngày 12/11, tại TP HCM. Chương trình nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, hút hơn 500 hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW và Quyết định 3389/QĐ-BTC, từ 2025-2026, các hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế trên nền tảng số. Tuy vậy, nhiều hộ kinh doanh nhỏ có thói quen ghi chép sổ sách và thu tiền mặt, khiến việc chuyển sang phần mềm, hóa đơn điện tử là thách thức không nhỏ.

Hội nghị do LPBank phối hợp Công ty Cổ phần MISA, Thuế cơ sở 1 TP HCM và UBND phường Bến Thành tổ chức. Ảnh: LPBank

Trước nhu cầu chuyển đổi lớn của cộng đồng hộ kinh doanh, tiểu thương, LPBank giới thiệu bộ giải pháp tài chính - công nghệ hỗ trợ các "bài toán" cốt lõi của nhóm này. Theo đó, ngân hàng sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi với quy trình đơn giản, giúp hộ kinh doanh, tiểu thương nhanh chóng có nguồn lực để nâng cấp và mở rộng kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhà băng trang bị bộ công cụ thanh toán số đơn giản như QRShop và loa Lộc Phát, giúp khách hàng quen với việc quản lý dòng tiền. Loa Lộc Phát có tính năng đọc thông báo biến động số dư tức thời, giúp chủ cửa hàng theo dõi dòng tiền chính xác mà không cần kiểm tra điện thoại liên tục, hạn chế rủi ro thất thoát trong giao dịch không tiền mặt. Với hạ tầng kết nối Thuế, LPBank sẽ đóng vai trò là cổng thanh toán điện tử, kết nối trực tiếp phần mềm kê khai (Misa) với Cơ quan Thuế, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu sai sót.

Ngân hàng tư vấn các giải pháp cho hộ kinh doanh, tiểu thương dự sự kiện. Ảnh: LPBank

Ông Đặng Công Hoàn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank, cho biết mong muốn hỗ trợ hộ kinh doanh, góp phần minh bạch hóa tài chính kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. "Chúng tôi vừa cung cấp vốn. vừa giúp khách hàng quản lý, tối ưu và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", ông Hoàn nói.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngân hàng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LPBank

Điểm nổi bật của chương trình là mô hình phối hợp 4 bên, tạo sự đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng thương mại. Mô hình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả quản lý thuế, giảm áp lực cho người nộp thuế và góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, giúp người dân yên tâm kinh doanh.

Theo ông Hoàn, ngân hàng dự kiến nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương khác như Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng và Cần Thơ. Qua đó, LPBank kỳ vọng hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước chuyển đổi suôn sẻ vào giai đoạn áp dụng thuế điện tử trong thời gian tới.

Hoàng Đan