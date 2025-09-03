LPBank nhận bằng khen doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước

LPBank nhận bằng khen từ Thủ tướng Phạm Minh Chính về những đóng góp cho an sinh xã hội, tại Hội nghị "80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Hội nghị diễn ra ngày 30/8 với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu. LPBank được vinh danh với tổng giá trị đóng góp hơn 3.566 tỷ đồng cho an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank (thứ 8 từ trái sang) đại diện Ngân hàng nhận bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: LPBank

Theo đại diện LPBank, ngân hàng kiên định dành nguồn lực lớn cho các hoạt động cộng đồng trong nhiều năm qua. Nhà băng đã dành gần 150 tỷ đồng cho phong trào xóa nhà tạm, giúp xây dựng hơn 2.500 căn nhà kiên cố cho các hộ nghèo ở Đăk Lăk, Hà Giang (cũ), Thái Nguyên; đầu tư xây dựng hơn 280 trường học đạt chuẩn quốc gia; sáng lập 15 Quỹ Khuyến học - Khuyến tài để ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ.

Ngân hàng còn đầu tư vào các công trình văn hóa, lịch sử và thể thao, như Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, đồng hành nhiều giải thể thao lớn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc và giá trị bền vững.

"Việc LPBank được Thủ tướng trao tặng Bằng khen thể hiện niềm tự hào của ngân hàng, ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và đóng góp của một doanh nghiệp với cộng đồng trong mọi giai đoạn phát triển", đại diện LPBank nói.

Những nỗ lực này đưa LPBank trở thành doanh nghiệp trách nhiệm tiêu biểu, được quốc tế vinh danh với Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á, hạng mục Green Leadership. Nhà băng đồng thời nằm trong Top 10 Ngân hàng - ESG Việt Nam Xanh 2025. Ngân hàng khẳng định hướng đi lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực và đồng hành cùng Chính phủ, nhân dân làm sứ mệnh.

Từ dấu ấn 80 năm đồng hành đất nước, LPBank dự kiến tiếp tục quyết tâm gắn bó với Chính phủ, chia sẻ trách nhiệm an sinh xã hội và chung tay kiến tạo đất nước thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Thái Anh