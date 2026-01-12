LPBank lọt Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam

Vượt qua các tiêu chí về doanh thu, hiệu quả và quản trị, LPBank giữ vị trí thứ 17 trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025.

Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025 (Top 50 Vietnam The Best) diễn ra ngày 8/1, ghi nhận các doanh nghiệp có doanh thu nổi bật, duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định giai đoạn 2024-2025. Ban tổ chức cho biết các tiêu chí đánh giá bao gồm quy mô doanh thu, hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) góp mặt trong Top 50 Vietnam The Best nhờ đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng bền vững. LPBank đứng thứ 17 toàn bảng và thứ 8 trong nhóm ngân hàng. Đại diện ngân hàng cho biết kết quả là động lực để đơn vị tiếp tục thích ứng linh hoạt, gia tăng hiệu quả trong quản trị rủi ro và điều hành hoạt động.

Ông Hồ Nam Tiến (giữa), Chủ tịch HĐQT LPBank, nhận cúp và chứng nhận Top 50 Vietnam The Best từ ban tổ chức. Ảnh: LPBank

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của LPBank đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2025 đạt hơn 539.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn gấp đôi sau 4 năm. Ngân hàng cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa trong vận hành, qua đó tối ưu chi phí, đưa chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) sau 9 tháng xuống mức 28,31%, thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Chia sẻ về dấu mốc lần đầu góp mặt trong Top 50 Vietnam The Best, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank cho biết kết quả đến từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện và sự đồng thuận trong toàn hệ thống. "LPBank kiên định lấy công nghệ làm đòn bẩy, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và đặt lợi ích của khách hàng, cổ đông làm trọng tâm trong mọi quyết định", ông nhấn mạnh.

Top 50 doanh nghiệp xuất sắc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: LPBank

Đại diện ngân hàng cho biết thêm uy tín và năng lực tài chính của LPBank tiếp tục được củng cố thông qua đánh giá từ các tổ chức xếp hạng quốc tế. Gần đây, Moody's nâng hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn của đơn vị lên mức Ba3, triển vọng ổn định, đồng thời nâng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) lên mức B1.

Trong năm 2025, LPBank cũng nhận nhiều giải thưởng như Top 1 Ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam, Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á, Top 7 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín, Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Các ghi nhận phần nào cho thấy ngân hàng đang từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về hiệu quả vận hành và quản trị.

Năm 2026, LPBank kỷ niệm 18 năm thành lập. Việc lần đầu ghi danh trong Top 50 Vietnam The Best được ngân hàng xem là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, trên nền tảng tài chính vững chắc và định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Top 50 Vietnam The Best là bảng xếp hạng thường niên, do Vietnam Report phối hợp báo VietnamNet tổ chức.

Đan Minh