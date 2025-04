LPBank lãi gần 3.200 tỷ đồng quý đầu năm

Ngân hàng Lộc Phát báo lãi trước thuế quý I/2025 đạt 3.175 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank, mã chứng khoán: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với tổng thu nhập hoạt động đạt 4.688 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.282 tỷ đồng, giảm 5%. Còn lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 1,2% so với quý I/2024.

Trừ chi phí, LPBank lãi trước thuế 3.175 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.533 tỷ đồng, cũng tăng hơn 10%. Theo giải trình, lợi nhuận của nhà băng quý này tăng là nhờ khoản lãi từ hoạt động khác tăng hơn 420 tỷ đồng so với quý I/2024. Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng tín dụng, tinh gọn tổ chức giúp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Cuối quý I/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 499.894 tỷ đồng, giảm 8.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 352.194 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2024 và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi của khách hàng đạt 293.155 tỷ đồng, tăng 3,5%.

Số nhân viên của nhà băng này tại ngày 31/3 đạt 9.570 người, giảm 1.619 người sau 3 tháng. Chi phí nhân viên là hơn 732,8 tỷ đồng. Như vậy, mỗi nhân viên của ngân hàng này có thu nhập bình quân hơn 25 triệu đồng mỗi tháng, tăng so với mức hơn 22 triệu đồng của năm ngoái.

LPBank, tên cũ là Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, được đổi tên vào giữa tháng 7 năm ngoái. Hiện ngân hàng có hai cổ đông nắm trên 1% vốn là ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Trong đó, VNPost đang nắm gần 167,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ 6,54%. Còn ông Nguyễn Đức Thụy sở hữu hơn 70,7 triệu cổ phiếu.

Năm 2025, nhà băng này trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế 14.868 tỷ đồng, tăng 22,2% so năm 2024. Tổng tài sản dự kiến tăng 3,5%, đạt 525.890 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng này đã hoàn thành hơn 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 25%, tức mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Đây là lần đầu kể từ năm 2017 khi nhà băng này chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%).

Trọng Hiếu