LPBank lãi gần 14.300 tỷ đồng trong năm 2025

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đạt lợi nhuận trước thuế 14.269 tỷ đồng, mức cao nhất từ khi thành lập đến nay, nhờ chiến lược tập trung bán lẻ, kiểm soát rủi ro.

Trong năm 2025, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Quy mô huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng, tạo bệ đỡ tài chính cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính của LPBank trong năm qua nằm ở màn "nước rút" trong quý IV/2025 với lãi trước thuế 4.657 tỷ đồng, tăng 35% so với quý III và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 14.269 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, tăng 17% so với 2024.

Song hành với tăng trưởng quy mô, các chỉ số hiệu quả sinh lời của LPBank duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tính chung cả 2025, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2%, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn và năng lực tạo giá trị cho cổ đông. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,05%, thể hiện sự cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng.

Trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động, LPBank cải thiện biên lãi ròng trong quý cuối năm với NIM đạt 3,6%, tăng 0,3% so với quý III. Kết quả đến từ việc điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay và kiểm soát chi phí vốn.

Năm 2025, thu nhập ngoài lãi (TOI) chiếm 27% tổng thu nhập hoạt động, tỷ trọng này tăng so với mức 22% của năm 2024. Sự cải thiện giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng và nâng cao tính bền vững của lợi nhuận. Động lực tăng trưởng đến từ thu hồi nợ ngoại bảng, tăng 151%, cùng hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán, tăng 54%.

Theo đại diện ngân hàng, 2025 cũng được xem là năm bản lề trong chiến lược bán lẻ của khi ngân hàng chú trọng đầu tư bài bản vào công nghệ và trải nghiệm người dùng. Nhà băng này tiếp tục mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu tại khu vực nông thôn và đô thị loại hai trên nền tảng số, đồng thời lọt Top 5 về dịch vụ ưu tiên tại các đô thị lớn. Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 20% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành.

Tòa nhà LPBank Tower tại Hà Nội. Ảnh: LPBank

LPBank cho biết, các kết quả trên đến từ việc liên tục đẩy mạnh sản phẩm tài chính "thiết kế riêng" cho từng phân khúc. Trong năm, ngân hàng liên tục tung ra các cải tiến dịch vụ như "Sinh lời Lộc Phát" phiên bản 2.0, nâng cấp chính sách LPBank Priority hay ra mắt thẻ tín dụng cao cấp LPBank Visa Signature. Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ tiết kiệm, đầu tư, vay vốn đến thanh toán số giúp đơn vị thu hút lượng lớn khách hàng mới.

Đi đôi với tốc độ tăng trưởng, ngân hàng vẫn duy trì kỷ luật trong quản trị chi phí và rủi ro. Quá trình số hóa toàn diện và tinh gọn bộ máy vận hành giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu về mức 28,3%, giảm 1% so với năm trước, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Về chất lượng tài sản, đơn vị kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn 1,68%.

LPBank thành lập từ tháng 3/2008 với tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt. Qua nhiều giai đoạn tái cấu trúc và điều chỉnh chiến lược, ngân hàng chuyển trọng tâm sang bán lẻ, đầu tư công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hoàng Đan