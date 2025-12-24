LPBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

LPBank lên kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 30%, dựa trên kết quả kinh doanh tăng trưởng trong năm 2025.

Ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững, với các chỉ số hiệu quả ở mức cao. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) dự kiến đạt trên 2%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến đạt khoảng 25%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát dưới 30%, thuộc nhóm thấp trong hệ thống ngân hàng.

Kết quả kinh doanh tích cực được xây dựng trên nền tảng tái cấu trúc tổ chức, nâng cấp hạ tầng công nghệ và cải thiện hiệu quả vận hành. Nhà băng triển khai hệ thống core banking T24, ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới cùng mô hình quản trị tinh gọn, qua đó nâng cao năng suất và khả năng kiểm soát chi phí.

Tòa nhà LPBank Tower tại 210 Trần Quang Khải, Hà Nội Ảnh: LPBank

Đặc biệt, năng lực quản trị rủi ro và triển vọng tài chính của đơn vị mới đây được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ghi nhận, thông qua việc nâng hạng loạt các hạng mục quan trọng. Cụ thể, Moody's nâng hạng Tiền gửi dài hạn và Nhà phát hành dài hạn của LPBank lên mức Ba3 với triển vọng "Ổn định", đồng thời nâng Đánh giá Tín dụng Cơ sở (BCA) lên mức b1. Theo ngân hàng, động thái nâng hạng cho thấy sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và năng lực quản trị, mở ra cơ hội tiếp cận vốn quốc tế thuận lợi hơn.

Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank nhấn mạnh, mọi hoạt động của đơn vị, từ kiện toàn tổ chức, hoàn thiện mô hình quản trị đến việc mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, đều được cân nhắc trên nguyên tắc bảo đảm sự ổn định. Ngân hàng đề cao tính minh bạch giúp gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

"Việc duy trì cổ tức ở mức cao thể hiện sức khỏe tài chính và sự tự tin vào triển vọng phát triển trong chu kỳ mới", ông Tiến nói.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của LPBank đã thông qua phương án nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 30%. Theo đánh giá của ngân hàng, quyết định này mở ra dư địa tiếp cận dòng vốn chiến lược từ các định chế tài chính quốc tế. Trong giai đoạn 2026-2030, đơn vị kỳ vọng sự kết hợp giữa nguồn vốn mới và nền tảng khoảng 5 triệu khách hàng hiện hữu sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng.

Hoàng Đan