LPBank đồng hành đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

LPBank hỗ trợ Đoàn Thể thao Việt Nam bằng khoản tài trợ 300 triệu đồng cho công tác chuẩn bị SEA Games 33, góp phần tăng cường điều kiện tập luyện của các vận động viên.

Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33 được tổ chức ngày 28/11, tại Hà Nội. Mang tinh thần "tiếp lửa" cho các "chiến binh sao vàng", LPBank đã tài trợ 300 triệu đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam, góp phần hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyên môn, cũng như các điều kiện cần thiết trước thềm đại hội.

Theo đại diện ngân hàng, sự đồng hành này mang ý nghĩa động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các vận động viên nỗ lực hơn nữa vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế. SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12, quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á với những cuộc tranh tài đỉnh cao. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt nhóm dẫn đầu, đặc biệt ở các bộ môn điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng đá và võ thuật, những môn từng mang lại nhiều huy chương cho thể thao nước nhà.

Ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực HĐQT LPBank trao biểu trưng tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: LPBank

Trong nhiều năm qua, LPBank cũng cho thấy vị thế là nhà tài trợ nhiệt huyết, sẵn sàng đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của thể thao Việt Nam bằng chiến lược bài bản, dài hạn. Ngân hàng đang là nhà tài trợ chính của LPBank V.League 1 trong ba mùa liên tiếp, góp phần tạo động lực để giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp tổ chức các giải bóng đá quốc tế uy tín như LPBank Cup 2024, tạo cơ hội cọ xát chất lượng cho đội tuyển Việt Nam và đầu tư cho công tác đào tạo trẻ ở nhiều địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Game 33. Ảnh: LPBank

Ngoài bóng đá, ngân hàng còn góp phần thúc đẩy bóng chuyền Việt Nam vươn tầm châu lục. CLB bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình từng gây tiếng vang khi giành thành tích nổi bật tại Giải các CLB nữ châu Á 2024, cho thấy định hướng đầu tư dài hạn, bài bản và có trách nhiệm của đơn vị trong việc phát triển các môn thể thao mũi nhọn.

Ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị ngân hàng cho biết, hướng tới SEA Games 33, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn của các đội tuyển, cùng nguồn lực hỗ trợ từ những doanh nghiệp như LPBank, hứa hẹn sẽ là điểm tựa quan trọng để Đoàn Thể thao Việt Nam tự tin trước ngày tranh tài. "Người hâm mộ cả nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào kỳ SEA Games thành công với nhiều màn trình diễn ấn tượng và những tấm huy chương giá trị", ông Tiến nói.

Hoàng Đan