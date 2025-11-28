LPBank đồng hành chuỗi sự kiện Vietnam Happy Fest 2025

LPBank đem đến Vietnam Happy Fest 2025 các gian hàng trải nghiệm thương hiệu, giới thiệu giải pháp tài chính số, tổ chức hoạt động tương tác và đồng hành chuỗi triển lãm.

Sự kiện "Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức ngày 5-7/12, tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Mục tiêu là hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc, truyền tải thông điệp về giá trị con người Việt Nam trong thời đại công nghệ phát triển nhanh.

Đại diện ngân hàng ông Phạm Quang Việt (thứ 3 từ trái sang), Giám đốc Marketing và Truyền thông, tham dự họp báo công bố sự kiện. Ảnh: LPBank

Góp mặt tại sự kiện với tư cách nhà đồng hành, trong khuôn khổ ba ngày diễn ra lễ hội, LPBank sẽ mang đến không gian trải nghiệm thương hiệu độc đáo ngay tại khu vực Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Gian hàng được thiết kế như điểm "Chạm lộc phát - Chạm hạnh phúc", nơi người dân có thể tìm hiểu các giải pháp tài chính, tham gia hoạt động tương tác và nhận nhiều phần quà may mắn.

Đại diện LPBank cho biết việc tham gia Vietnam Happy Fest 2025 nằm trong định hướng gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh của ngân hàng. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngân hàng chú trọng xây dựng các ứng dụng công nghệ để giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính dễ dàng, thuận tiện. Yếu tố này được xem là nền tảng để mỗi cá nhân, hộ gia đình xây dựng sự thịnh vượng, từ đó hướng tới cuộc sống hạnh phúc và an tâm.

"Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn truyền tải hình ảnh ngân hàng năng động, trách nhiệm, luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước, vì một Việt Nam hạnh phúc và bền vững", đại diện nói.

LPBank đồng hành ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025. Ảnh: LPBank

Vietnam Happy Fest 2025, dự kiến thu hút khoảng 200.000 lượt khách tham gia. Lễ hội năm nay gồm chuỗi hoạt động đa dạng như: triển lãm nghệ thuật, chiếu phim, diễu hành Việt phục và đêm nhạc nghệ thuật. Điểm nhấn của chương trình là lễ cưới dành cho 80 cặp đôi lấy cảm hứng từ hành trình 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tôn vinh những câu chuyện tình yêu đẹp, đại diện cho niềm tin và sự gắn kết trong đời sống hiện đại. Tối 6/12, Lễ trao giải Happy Vietnam 2025 sẽ công bố các tác phẩm ảnh và video xuất sắc cùng nghi lễ "Thắp sáng Hạnh phúc Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên VTV4.

Hoàng Đan