LPBank đạt mốc 5 triệu khách hàng

LPBank cán mốc 5 triệu khách hàng cá nhân dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.

Qua gần hai thập niên, đơn vị luôn hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại khu vực nông thôn và đô thị loại hai, đồng thời hướng tới vị trí Top 5 về dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại các đô thị lớn. Nhằm đem lại những trải nghiệm ưu việt nhất cho khách hàng, LPBank liên tục cải tiến hệ thống, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Đại diện ngân hàng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho ông Bùi Đức Doanh - khách hàng cá nhân thứ 5 triệu. Ảnh: LPBank

Việc triển khai hệ thống Core Banking T24 trong thời gian ngắn 7 tháng đã giúp đơn vị nâng chuẩn vận hành, rút ngắn thời gian xử lý và gia tăng an toàn dữ liệu. Tiếp theo đó, ngân hàng triển khai vận hành tổng đài đa kênh ứng dụng AI, có khả năng nhận diện và xử lý yêu cầu bằng giọng nói, mang lại trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện, mang tính cá nhân hóa cao.

Trên nền tảng hạ tầng công nghệ được nâng cấp, LPBank phát triển nhiều giải pháp tài chính thiết thực dành cho khách hàng. Trong đó, tính năng Sinh lời Lộc Phát trên ứng dụng ngân hàng số giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời hằng ngày, mà vẫn giữ được tính linh hoạt khi cần sử dụng. Sản phẩm Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng dành cho khách hàng ưu tiên, mang đến lãi suất hấp dẫn và giao dịch an toàn, hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược tích lũy hiệu quả.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngân hàng bán lẻ (giữa) đại diện LPBank nhận giải Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu. Ảnh: LPBank

Đặc biệt, năm nay đánh dấu bước tiến khi ngân hàng ra mắt LPBank Priority, mô hình dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân cao cấp. Mô hình cung cấp giải pháp quản lý tài sản và tư vấn đầu tư, chú trọng trải nghiệm cá nhân hóa với đội ngũ PRM (Priority Relationship Manager - chuyên viên quan hệ khách hàng) chuyên biệt, am hiểu tài chính và nghệ thuật chăm sóc khách hàng.

Không gian Private Lounge tại Hà Nội cùng các quyền lợi từ thẻ LPBank Visa Signature, như phòng chờ sân bay và ưu đãi dịch vụ, góp phần hoàn thiện trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng này. Sau thời gian triển khai, tổng huy động có kỳ hạn bình quân của khách hàng Priority đạt hơn 105.000 tỷ đồng, chiếm trên 75% tổng huy động có kỳ hạn bình quân của khách hàng cá nhân tại LPBank. Huy động CASA bình quân của nhóm này đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tương đương 42% tổng CASA cá nhân.

LPBank đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố then chốt trong chiến lược bán lẻ. Trong năm nay, ngân hàng triển khai chương trình "Đại sứ dịch vụ khách hàng LPBank" nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Chương trình khuyến khích tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong công việc, lan tỏa phong thái tận tâm, chuyên nghiệp và chuẩn mực mang dấu ấn LPBank trong từng giao dịch với khách hàng. Song song, đội ngũ PRM được đào tạo nâng cao thông qua chuỗi chương trình "Nghi thức và tác phong chuyên nghiệp" tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, giúp hoàn thiện kỹ năng tư vấn tài chính, giao tiếp cao cấp, phong thái phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ vào con người, công nghệ và sản phẩm, ngân hàng duy trì đà tăng trưởng tích cực. 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế 9.612 tỷ đồng, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và vai trò đóng góp quan trọng của mảng bán lẻ.

Theo đại diện đơn vị, cột mốc 5 triệu khách hàng cá nhân, cùng những bước tiến trong công nghệ và dịch vụ ưu tiên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để LPBank bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Nhân dịp này, ngân hàng tổ chức chương trình "Mốc son vàng - tri ân khách hàng cá nhân thứ 5 triệu", trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng Bùi Đức Doanh.

Hoàng Đan