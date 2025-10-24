LPBank cùng APED thúc đẩy chuyển đổi số - xanh cho SME

LPBank ký hợp tác APED nhằm xây dựng Trung tâm chuyển đổi kép, phát triển gói tín dụng xanh, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ SME chuyển đổi số - xanh.

Sự kiện hợp tác thuộc khuôn khổ "Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số - xanh doanh nghiệp Việt Nam 2025", được tổ chức ngày 20/10, tại Hà Nội. Sau khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED), LPBank chính thức trở thành đối tác ngân hàng của Trung tâm chuyển đổi kép nhằm phát triển các gói tín dụng, sản phẩm tài chính số - xanh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Bà Vũ Nam Hương, Phó tổng giám đốc LPBank (phải) và ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng APED (trái), đại diện hai đơn vị thực hiện ký kết MOU. Ảnh: LPBank

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên và các đối tác quốc tế xây dựng, vận hành Trung tâm chuyển đổi kép, mô hình hợp tác công - tư đầu tiên tại Việt Nam hướng đến mục tiêu chuyển đổi số song hành chuyển đổi xanh. Trung tâm được tổ chức theo cấu trúc hai tầng: ở cấp quốc gia, trung tâm đặt tại Bộ Tài chính đóng vai trò điều phối chính sách, dữ liệu, hợp tác quốc tế; trong khi ở cấp ngành và địa phương, các trung tâm vệ tinh trực tiếp triển khai tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong hệ sinh thái đó, LPBank đảm nhận vai trò đối tác tài chính chiến lược. Nhà băng phát triển các gói tín dụng, sản phẩm tài chính số - xanh nhằm hỗ trợ SME tiếp cận vốn đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và cải thiện hiệu suất vận hành.

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng APED phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LPBank

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Nam Hương, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp LPBank, nhấn mạnh sự hợp tác này là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển bền vững của nhà băng. Sự kiện thể hiện nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt trên con đường chuyển đổi số - xanh. "Chúng tôi mong muốn biến Trung tâm chuyển đổi kép thành cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế, tạo dòng vốn xanh ổn định, thúc đẩy tài chính bền vững, tăng trưởng kinh tế xanh", bà Hương nói.

Việc LPBank được lựa chọn là đối tác ngân hàng của trung tâm cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng, trong phát triển chuyển đổi số và tín dụng xanh trong những năm qua. Theo đó, đơn vị luôn chú trọng đầu tư vào chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Nhà băng đã hợp tác Temenos để triển khai hệ thống Corebanking T24 hiện đại, giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa quản trị dữ liệu và mang lại trải nghiệm ngân hàng số toàn diện cho khách hàng.

Bà Vũ Nam Hương chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: LPBank

Dự án Kondor Treasury hợp tác Finastra cũng giúp LPBank số hóa hoạt động quản lý tài sản và thanh khoản, qua đó tăng hiệu quả vận hành, giảm rủi ro. Gần đây, đơn vị còn ra mắt tổng đài đa kênh thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhận diện giọng nói và phục vụ khách hàng 24/7, bước tiến trong chuyển đổi trải nghiệm khách hàng.

Nhà băng ra mắt nền tảng LPBank Biz dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời nâng cấp toàn diện ứng dụng LPBank, bổ sung nhiều tính năng mới như đăng ký dịch vụ số trực tuyến, quản lý danh mục đầu tư, tiết kiệm online linh hoạt...Song song chiến lược số hóa, đơn vị cũng chú trọng đầu tư phát triển các gói tín dụng xanh hỗ trợ doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của LPBank đạt 7.789 tỷ đồng. Trong đó, 7.310 tỷ đồng được dành cho các dự án năng lượng tái tạo và 479 tỷ đồng cho nông nghiệp xanh.

Đại diện nhà băng cho biết, những con số này thể hiện rõ định hướng của đơn vị trong việc biến "tài chính xanh" thành trụ cột phát triển dài hạn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt đáp ứng các tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị Đối tác thúc đẩy chuyển đổi số - xanh doanh nghiệp Việt Nam 2025. Ảnh: LPBank

Hội nghị do APED phối hợp cùng Cơ quan hợp tác Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức, quy tụ nhiều cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn và startup. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh "chuyển đổi kép" - vừa số hóa vận hành, vừa xanh hóa sản xuất, sự kiện được xem là diễn đàn chiến lược kết nối Chính phủ, tổ chức phát triển và khu vực tư nhân nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

"Với định hướng phát triển lấy con người, cộng đồng làm trọng tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến tài chính xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. LPBank sẽ đồng hành Chính phủ trên hành trình hướng đến nền kinh tế xanh, số và thịnh vượng", đại diện ngân hàng nói

Hoàng Đan