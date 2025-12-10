LPBank bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới

LPBank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó tổng giám đốc phụ trách Văn phòng Quản trị từ ngày 10/12, nhằm tăng cường năng lực điều hành và hoàn thiện mô hình quản trị.

Theo đại diện đơn vị, quyết định được đưa ra trên cơ sở ghi nhận năng lực quản trị, kinh nghiệm chuyên môn và các đóng góp của bà trong giai đoạn LPBank hoàn thiện mô hình tổ chức, thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Kiều Anh cho biết trân trọng sự tin tưởng của ban lãnh đạo và cam kết nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mới. "Tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm và kiến thức của mình để cùng ban điều hành thực hiện các mục tiêu chiến lược, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của LPBank", bà nói.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Văn phòng Quản trị từ ngày 10/12. Ảnh: LPBank

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (sinh năm 1983) là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Học viện Ngân hàng, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trong 18 năm làm việc tại VPBank, bà lần lượt giữ các vị trí chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh và giám đốc khu vực. Những vai trò này giúp bà tích lũy kinh nghiệm điều hành và khả năng quản trị thực tiễn.

Bà Kiều Anh gia nhập LPBank từ năm 2023, đến nay bà trải qua các vị trí như giám đốc chi nhánh Đông Đô, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, phó chánh văn phòng hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành. Đồng thời bà cũng từng đảm nhiệm vai trò là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Chứng khoán LPBank, Công ty Quản lý Quỹ LPB.

Trong quá trình làm việc tại LPBank, bà tham gia tích cực vào công tác tham mưu cho hội đồng quản trị, hỗ trợ điều phối các chương trình trọng điểm của ngân hàng. Bà Kiều Anh được ghi nhận bởi khả năng triển khai, bám sát mục tiêu và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả, cải tiến bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của tân phó tổng giám đốc. Ảnh: LPBank

Tại buổi lễ công bố quyết định, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank đánh giá cao những đóng góp của bà Kiều Anh trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng về vai trò mới. Ông nhấn mạnh, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực quản trị và sự am hiểu về hệ thống của bà.

"Với kinh nghiệm dày dạn cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt, hiệu quả, tôi tin tưởng trên cương vị mới, bà Kiều Anh sẽ góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu suất vận hành toàn hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của LPBank", ông Khánh nói.

Chân dung bà Nguyễn Thị Kiều Anh. Ảnh: LPBank

Theo ngân hàng, việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao lần này tiếp tục thể hiện định hướng trọng dụng nguồn nhân lực nội bộ và xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực. Sự kiện cũng là bước bổ sung quan trọng nhằm nâng cao bộ máy quản trị, đảm bảo ngân hàng có đủ nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn mới.

