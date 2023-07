Louis Vuitton ra mắt nước hoa Pacific Chill lấy cảm hứng từ California

Nước hoa Pacific Chill của Louis Vuitton lấy cảm hứng từ vùng biển California, có hương thơm dịu nhẹ và được giới thiệu "giúp detox tâm hồn".

Bên cạnh những dòng nước hoa biểu tượng như California Dream, Afternoon Swim, On The Beach và City of Stars, "đại gia đình" Cologne Perfumes của Louis Vuitton vừa chào đón thành viên mới - Pacific Chill.

Pacific Chill là mùi hương thứ 5 trong BST nước hoa Louis Vuitton Cologne Perfumes.

Lấy cảm hứng từ California (Los Angeles, Mỹ), bộ sưu tập Cologne Perfumes vừa khắc họa vẻ đẹp bờ Tây nước Mỹ, vừa đưa giới mộ điệu bước vào hành trình khám phá các cung bậc cảm xúc.

Theo đại diện nhà chế tác: "Mỗi mùi hương là bức tranh về ánh sáng ở California - từ ánh mặt trời dịu nhẹ vào ban ngày đến ánh đèn rực rỡ nơi thành thị lúc hoàng hôn".

Bậc thầy mùi hương Louis Vuitton - Jacques Cavallier Belletrud - nhen nhóm ý tưởng sáng tạo Pacific Chill từ cuộc dạo chơi, ngắm biển với bạn thân Alex Israel. Cầm trên tay ly sinh tố detox, chiêm ngưỡng cảnh sắc California, Los Angeles bình yên sáng sớm, ông đã nói với bạn: "Nhất định phải tạo ra hương nước hoa đem đến cảm giác 'thanh lọc, thư thái' giống vậy".

Dưới bàn tay họa sĩ Alex Israel, rương và hộp khắc họa cảnh sớm mai yên bình tại vùng biển California. Những dải màu xanh dương pha trộn xanh lá tăng vẻ thơ mộng cho thiết kế.

Nước hoa Pacific Chill là sự kết hợp giữa các nốt hương từ quả lý chua đen, hạt cà rốt và thảo dược, hướng đến cảm giác thư giãn, cân bằng.

"Pacific Chill chứa năng lượng thiên nhiên, là sáng tạo mang tính đột phá của Jacques Cavallier Belletrud, mở đường cho địa hạt nước hoa chăm sóc sức khỏe tinh thần", nhà chế tác lý giải.

Siêu mẫu Miranda Kerr - nhiều năm theo đuổi lối sống xanh, thích kết nối thiên nhiên qua yoga và sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thuần chay - đồng hành chiến dịch quảng bá nước hoa.

Siêu mẫu Miranda Kerr là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá nước hoa Pacific Chill.

Miranda Kerr tiết lộ mùi hương gợi nhớ khoảng thời gian tươi đẹp - khi cô sống ở vùng biển Malibu cùng con trai 2 tuổi, giờ bé đã 12 tuổi. Cảnh dạo chơi bên bờ biển, khi leo núi, hương mùa hè hay cảm giác đầy năng lượng... như gói gọn trong chai nước hoa.

"Pacific Chill là mùi hương thú vị, đưa bạn tới một thế giới hoàn toàn khác, nơi đong đầy ký ức đáng nhớ", siêu mẫu cho hay.

Vạn Phát

Ảnh: LV