Louis Vuitton ra mắt BST trang sức LV Diamonds

Louis Vuitton tung bộ sưu tập LV Diamonds, viết chương mới trong mảng trang sức. Với thiết kế unisex, BST mở ra góc nhìn khác về kim cương: "Khi mỗi tạo tác không chỉ tỏa sáng bởi vẻ đẹp hình khối, mà còn phản chiếu cảm xúc sâu lắng và mối gắn kết vĩnh cửu giữa ta với người thương".
Dù đánh dấu một cột mốc cá nhân hay đơn giản là tôn vinh bản thân, mỗi món trang sức trong BST có sứ mệnh lưu giữ khoảnh khắc vượt thời gian.
Họa tiết monogram biểu tượng được tái hiện trong giác cắt LV Monogram Star độc quyền, đại diện cho vẻ đẹp vĩnh cửu và cảm xúc bất tận. Thiết kế hình ngôi sao cùng 53 giác cắt gợi nhớ đóa hoa monogram do Georges-Louis Vuitton sáng tạo năm 1896.
Đường cắt táo bạo, đậm tính đồ họa của LV Monogram Star tạo cuộc đối thoại giữa ánh sáng và hình khối, tôn vẻ đẹp của kim cương.
Sự táo bạo ấy tiếp nối qua nhẫn, bông tai, vòng cổ và nhẫn đôi unisex. Trong đó, nhẫn được chế tác từ chất liệu bạch kim, vàng hồng hoặc đính nửa viền kim cương, gợi nhắc họa tiết chữ V phong cách Art Deco - lấy cảm hứng từ các chi tiết vali Gaston-Louis Vuitton ở thập niên 1920-1930.
Dưới bàn tay nghệ nhân Louis Vuitton, hoa monogram được nâng tầm thành cấu trúc nghệ thuật. Cụ thể, những cánh hoa chữ V ôm trọn, nâng đỡ viên kim cương, biến đường cắt thành vòng khung cho ánh sáng của LV Monogram Star lan tỏa.
Viên LV Monogram Star có phiên bản đính kết kim cương toàn bộ hoặc điểm xuyết các tinh thể.
Các mẫu dây chuyền, khuyên tai có thể đồng hành phái nữ mỗi ngày, kết hợp kim cương cắt tròn cùng họa tiết hoa đính kim cương. Người đeo có thể tạo điểm nhấn riêng bằng cách đeo riêng hoặc linh hoạt tạo thành các lớp layer.
Mỗi thiết kế trong BST mới đều có giấy chứng nhận LV Diamonds, ghi rõ nguồn gốc và quá trình chế tác kim cương, được bảo mật qua công nghệ blockchain từ Aura Blockchain Consortium.
Đông Vệ
Ảnh: LV
|Louis Vuitton TP HCM
Địa chỉ: tòa nhà Opera View, 161 Đồng Khởi, phường Sài Gòn
Hotline: 02838614107
Giờ mở cửa: 10-21h thứ hai đến chủ nhật
Louis Vuitton International Centre Hanoi
Địa chỉ: Unit G-2/3 tầng trệt; Unit 1-2 tầng hai, tòa nhà International Centre
Hotline: 02838614107
Giờ mở cửa: 9h30-21h thứ hai đến chủ nhật
Website: https://vn.louisvuitton.com/vie-vn/homepage