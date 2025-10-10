Louis Vuitton ra mắt BST trang sức LV Diamonds

Louis Vuitton tung bộ sưu tập LV Diamonds, viết chương mới trong mảng trang sức. Với thiết kế unisex, BST mở ra góc nhìn khác về kim cương: "Khi mỗi tạo tác không chỉ tỏa sáng bởi vẻ đẹp hình khối, mà còn phản chiếu cảm xúc sâu lắng và mối gắn kết vĩnh cửu giữa ta với người thương".