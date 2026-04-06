Louis Vuitton mở cửa hàng thời trang nam đầu tiên ở Việt Nam

Chi nhánh trong trung tâm thương mại Saigon Centre là cửa hàng thứ hai của nhà mốt tại TP HCM và thứ ba trên toàn quốc. Tọa lạc ở khu vực sôi động bậc nhất thành phố, không gian mới được định vị vừa là điểm đến mua sắm cao cấp, vừa giao thoa giữa thời trang, văn hóa bản địa lẫn nhịp sống đương đại.
Thế giới menswear đặc trưng của Louis Vuitton gồm loạt thiết kế mới nhất từ trang phục may sẵn, đồ da, giày dép, phụ kiện đến dòng sản phẩm du lịch biểu tượng. Tất cả được sắp đặt trong một không gian giàu tính thẩm mỹ.
Tại đây, thương hiệu cũng trình làng các thiết kế menswear Xuân Hè 2026 và Capsule Xuân 2026. Hai bộ sưu tập cùng khai thác tinh thần khám phá, sự giao thoa văn hóa, tái diễn giải phong cách biểu tượng như Ivy League hay Dandy theo cách hiện đại, phóng khoáng hơn.
Gam trung tính và chất liệu gỗ tạo phông nền để tôn vinh ngôn ngữ thiết kế hiện đại từ các bộ sưu tập. Theo đại diện thương hiệu, trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa với một phòng tiếp khách thân mật cùng bảng màu đậm, sâu hơn, làm nổi bật phong thái mạnh mẽ nhưng tinh tế của không gian mới.
Lấy cảm hứng từ tinh thần "Art of Travel" (nghệ thuật du hành), không gian mới được xác định là điểm đến giàu bản sắc văn hóa và kỹ nghệ thủ công lâu đời. Những chất liệu quen thuộc như mây tre đan thủ công, gỗ tự nhiên được lồng ghép khéo léo, mang đến chiều sâu văn hóa mà vẫn giữ vẻ sang trọng đặc trưng của thương hiệu.
Dấu ấn thiết kế của Louis Vuitton được thể hiện nhất quán qua từng chi tiết nội thất. Các tác phẩm sắp đặt macramé gợi nhắc hoa văn biểu tượng, trong khi ký tự "V" được diễn giải một cách tinh tế qua kỹ thuật đan dây thừng mang hơi thở hàng hải.
Theo thông tin từ thương hiệu, cửa hàng mới không chỉ giới thiệu không gian trải nghiệm thời trang sang trọng mà còn kết nối giữa di sản viễn du lâu đời cùng cảm hứng bản địa độc đáo.
Phú Cát
Ảnh: Louis Vuitton
Địa chỉ: L1-11,12, 21, tầng 1 trung tâm thương mại Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM
Thời gian mở cửa: 9h30-21h thứ hai đến thứ 5; 9h30-22h thứ sáu đến chủ nhật
Điện thoại: 028 3861 4107